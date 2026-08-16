Lua hoje: confira a fase da Lua deste sábado 15/08/2026

Hoje, 15 de agosto de 2026, a Lua está na fase nova e 12% visível. Confira o calendário completo de fases da Lua deste mês, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Confira as próximas fases

As fases da Lua no mês de agosto de 2026 começaram no dia 5 com a chegada da Lua Minguante, às 23h22 (horário de Brasília). Depois, chegou a Lua Nova, no dia 12, às 14h37. A Lua Crescente surge às 23h46 do dia 19. Por fim, vem a Lua Cheia, dia 28, à 1h19.

Lunação: a cada 29,5 dias (em média), a Lua inicia um ciclo lunar, que começa na fase nova e se encerra na minguante. – Crédito: Elena11 – Shutterstock

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Calendário das fases da lua em agosto de 2026

Lua Minguante: dia 5, às 23h22

Lua Nova: dia 12, às 14h37

Lua Crescente: dia 19, às 23h46

Lua Cheia: dia 28, à 1h19

O que é o ciclo lunar?

Uma lunação ou ciclo lunar, como é chamado o intervalo de tempo entre luas novas, é sutilmente variável, com média de duração de 29,5 dias. Durante esse período, ela passa pelas quatro fases principais (nova, crescente, cheia e minguante), e cada uma se prolonga por aproximadamente sete dias.

Também existem as “interfases”: quarto crescente e crescente gibosa (entre as fases nova e cheia) e minguante gibosa e quarto minguante (entre a cheia e a minguante).

Nova, Crescente, Cheia e Minguante são as quatro fases principais da Lua. – Crédito: Allexxandar – Shutterstock

Entenda cada fase da Lua

Lua Nova

Na Lua Nova, o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol. Isso faz com que o lado iluminado da Lua fique voltado para o Sol, enquanto o lado escuro fica voltado para nós. Por esse motivo, a Lua não é visível no céu noturno. Essa fase marca o início de um novo ciclo lunar e está relacionada ao recomeço e a novas possibilidades.

Lua Crescente

Depois da Lua Nova, surge a fase Crescente. Aos poucos, uma pequena faixa iluminada começa a aparecer no céu, aumentando noite após noite. No início, vemos apenas um fino arco de luz, mas com o passar dos dias a parte iluminada cresce até que metade da Lua esteja visível, momento chamado de Quarto Crescente. Essa fase simboliza crescimento, desenvolvimento e a construção de novos caminhos.





Lua Cheia

Na Lua Cheia, a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. Isso permite que o lado lunar voltado para nós receba luz por completo, tornando-se totalmente visível e brilhante no céu. É o período de maior intensidade luminosa, quando a Lua nasce no horizonte exatamente no momento em que o Sol se põe. A Lua Cheia é associada à plenitude, ao auge de processos e à energia em seu ponto máximo.

Lua Minguante

Após a Lua Cheia, a luz da Lua começa a diminuir gradualmente. A cada noite, vemos menos da sua superfície iluminada. Quando apenas metade dela está visível, ocorre o Quarto Minguante, fase oposta ao Quarto Crescente. A Lua continua a perder luminosidade até chegar novamente à Lua Nova, reiniciando o ciclo. A fase Minguante simboliza reflexão, encerramento e preparação para novos começos.

Qual a fase da Lua hoje?

Hoje a Lua está na fase Nova.



