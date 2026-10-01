Israel investiga origem de ataque em voo da Flydubai após copiloto tentar derrubar aeronave com 170 passageiros

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Um grave incidente de segurança mobilizou as autoridades internacionais nesta semana, após um copiloto esfaquear o comandante de um avião da Flydubai, que realizava o voo FZ1073 de Dubai para Tel Aviv.
O desastre foi evitado pela rápida reação da tripulação e dos passageiros, que conseguiram neutralizar o agressor após o comandante ferido abrir a porta da cabine. A aeronave realizou um pouso de emergência no aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o governo está acompanhando de perto as investigações em solo saudita. A expectativa é que o agressor seja transferido para os Emirados Árabes Unidos, país onde a aeronave está registrada e que detém a jurisdição legal sobre o caso.
Questionado sobre uma eventual participação do Irã no atentado, Netanyahu declarou que ainda é cedo para conclusões definitivas. O premiê enfatizou que o objetivo é chegar à origem da questão, verificando se o autor do ataque possuía cúmplices ou se agiu sob orientação externa.
Embora o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, tenha classificado o copiloto como um terrorista, Netanyahu preferiu tratar o episódio, por enquanto, como um grave incidente de segurança. Não há, até o momento, confirmação oficial de envolvimento de outros Estados na ação.
Dados preliminares indicam que o voo sofreu uma queda brusca de quase 14 mil pés em menos de 30 segundos enquanto sobrevoava território saudita. A manobra seria uma tentativa deliberada do agressor de fazer o avião cair, segundo autoridades israelenses.
Uma Autoridades de Israel identificou o autor do ataque como um cidadão de Omã. Até o momento, o governo de Omã não se manifestou sobre a identidade do indivíduo ou sobre o ocorrido. As investigações buscam determinar se houve planejamento prévio para o atentado.
As autoridades dos Emirados Árabes Unidos confirmaram que estão conduzindo a apuração para determinar se o ato teve fins terroristas ou se houve orientação externa. A legislação do país será aplicada integralmente, uma vez que o crime ocorreu em uma aeronave sob sua bandeira.
A Arábia Saudita, onde o avião pousou após o incidente, ainda não emitiu comunicados oficiais sobre as suas próprias investigações. A cooperação entre os países envolvidos será fundamental para esclarecer as motivações por trás deste que é considerado um dos episódios de segurança aérea mais críticos dos últimos anos.
FAQ
Quem era o agressor a bordo do voo da Flydubai?
Segundo autoridades israelenses, o agressor foi identificado como um cidadão de Omã, que atuava como copiloto na aeronave.
Houve feridos durante o incidente?
O comandante da aeronave foi esfaqueado pelo copiloto, mas conseguiu destrancar a porta da cabine, permitindo que a tripulação de reserva e passageiros dominassem o agressor.
Qual foi a altitude perdida pelo avião?
A aeronave despencou quase 14 mil pés em um intervalo de menos de 30 segundos enquanto sobrevoava a Arábia Saudita.
Por que os Emirados Árabes Unidos lideram a investigação?
O país detém a jurisdição por ser o local de registro da aeronave, aplicando sua legislação a crimes cometidos a bordo, independentemente de onde o voo ocorra.
O Irã está envolvido no ataque?
Não há confirmação oficial. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que é muito cedo para afirmar e que o governo israelense busca descobrir se houve participação iraniana ou de outros cúmplices.