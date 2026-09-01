🚨 “JÁ ESTOU CANSADO”: EMPRESÁRIO SE REVOLTA E DIVULGA VÍDEO APÓS MAIS UM FURTO EM SEU ESTABELECIMENTO

A revolta tomou conta de um empresário de Goioerê após mais uma situação de furto registrada em seu estabelecimento. Indignado, ele decidiu divulgar imagens das câmeras de segurança e expor publicamente a situação.

Segundo o empresário, ele já está cansado de enfrentar furtos dentro de sua loja, situação que, conforme seu relato, vem se repetindo e causando prejuízos ao comércio.

Nas imagens divulgadas, um homem aparece no interior do estabelecimento e, de acordo com o empresário, teria aproveitado um momento de distração para furtar produtos.

Visivelmente indignado, o empresário desabafou nas redes sociais e questionou até quando comerciantes terão que conviver com esse tipo de situação. Para ele, além do prejuízo financeiro, existe a sensação de impotência diante da repetição dos casos.

“Já estou cansado disso”, afirmou o empresário ao comentar o episódio.

A divulgação das imagens rapidamente chamou a atenção nas redes sociais e gerou repercussão entre moradores de Goioerê.

⚠️ A identidade do homem não foi informada oficialmente e a eventual responsabilização pelo furto depende da apuração das autoridades competentes.

📹 Imagens: Casa 10 Utilidades/Instagram

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