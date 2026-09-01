Requião Filho realiza entrevista e encontro com policiais civis em agenda de campanha no Paraná

O candidato ao governo do Paraná, Requião Filho (PDT), realizou uma agenda de campanha nesta terça-feira (1º) nas cidades de Curitiba e Mandirituba, na Região Metropolitana. A programação incluiu uma entrevista ao vivo, reunião com policiais civis e encontro com lideranças locais, reforçando o diálogo com diferentes setores da sociedade paranaense.

Pela manhã, Requião Filho participou de um café no Mercado Municipal de Curitiba, um momento para ouvir os comerciantes e frequentadores do local. À tarde, ele concedeu uma entrevista e esteve reunido com a diretoria do Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná (Sinclapol), em Curitiba, onde discutiu temas relacionados à segurança pública e demandas da categoria.

Encontro com lideranças em Mandirituba

À noite, o candidato seguiu para Mandirituba, onde realizou uma reunião com lideranças locais. Esse contato direto visa fortalecer sua base política e apresentar suas propostas para a população do interior do estado, em preparação para as eleições de 2026.

Contexto das eleições 2026 no Paraná

A campanha eleitoral de 2026 teve início em 16 de agosto em todo o Brasil. Desde então, os candidatos estão autorizados a pedir votos e promover atividades como comícios, caminhadas, debates e divulgação de propostas em rádios, TV e internet, sempre seguindo as normas da Justiça Eleitoral.

No Paraná, oito candidatos disputam o governo estadual, com o primeiro turno marcado para 4 de outubro e um eventual segundo turno previsto para 25 de outubro.