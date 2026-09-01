Preço do botijão de gás aumenta até R$ 9 no Paraná devido a reajustes e custos operacionais

O preço médio do botijão de gás de 13 kg no Paraná sofreu um aumento de até R$ 9 nesta terça-feira (1). Conforme o Sindicato dos Revendedores das Distribuidoras de Gás do Estado do Paraná (Sinregás), a elevação dos preços é consequência da negociação da Convenção Coletiva de Trabalho do Comércio Varejista e Atacadista, reajustes feitos pelas engarrafadoras e a alta dos custos operacionais, que incluem combustíveis, frota, seguros e obrigações regulatórias.

Variação regional e impacto nos preços

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), até o último sábado (29), o preço médio do botijão de 13 kg no estado era de R$ 111,52. Em Pato Branco, sudoeste do Paraná, foi registrado o valor mais alto, R$ 130,31, enquanto em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o preço mais baixo, R$ 101,43.

Com o aumento, a previsão é que o preço médio do botijão em Curitiba fique entre R$ 115,13 e R$ 116,63. Além do botijão de 13 kg, os reajustes estimados pela Sinregás indicam impacto de R$ 7,50 a R$ 9 para o P13, de R$ 11,50 a R$ 13,80 para o P20 e de R$ 25,96 a R$ 31,15 para o P45.

Valores variam conforme operação das revendas

O Sinregás esclarece que esses valores são estimativas médias do setor e não constituem uma tabela oficial ou sugestão de preço. O sindicato enfatiza que o impacto real pode variar de acordo com o custo operacional de cada revenda, a região de atuação, volume comercializado, distância de abastecimento, estrutura de frota e pessoal, regime tributário e acordos negociados com as distribuidoras.