Já pensou em fazer sua consulta sem sair de casa?

Com a Telemedicina PAM Saúde, você pode agendar consultas com especialistas de forma rápida e prática, direto do celular.

E o melhor: durante o atendimento, o médico pode emitir receitas, pedidos de exames e demais documentos online, como em uma consulta convencional.

Além de toda a comodidade, a coparticipação na telemedicina é menor, trazendo ainda mais economia para você cuidar da sua saúde.

Experimente essa facilidade e aproveite todos os benefícios da Telemedicina PAM Saúde!

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