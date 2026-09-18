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Já pensou em fazer sua consulta sem sair de casa?
Com a Telemedicina PAM Saúde, você pode agendar consultas com especialistas de forma rápida e prática, direto do celular.
E o melhor: durante o atendimento, o médico pode emitir receitas, pedidos de exames e demais documentos online, como em uma consulta convencional.
Além de toda a comodidade, a coparticipação na telemedicina é menor, trazendo ainda mais economia para você cuidar da sua saúde.
Experimente essa facilidade e aproveite todos os benefícios da Telemedicina PAM Saúde!
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