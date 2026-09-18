O plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva para uma eventual reeleição foca na criação de um Ministério da Segurança Pública e na garantia de aumento real do salário mínimo, sempre acima da inflação.

O candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou as diretrizes de sua plataforma para o próximo mandato. As propostas buscam consolidar feitos da gestão atual e aprofundar Política Pública em áreas estratégicas como economia, defesa e bem-estar social.

Entre os compromissos centrais, destaca-se a promessa de manter o aumento do salário mínimo acima da inflação, garantindo o crescimento da renda real da população. Além disso, o documento detalha planos para a estruturação da segurança pública nacional através de uma pasta ministerial dedicada ao tema.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o programa de governo estabelece metas claras para os próximos anos, visando tanto o fortalecimento de instituições quanto a ampliação de Direito fundamentais para os brasileiros.

Criação do Ministério da Segurança Pública

Uma das medidas de maior destaque no plano é a criação do Ministério da Segurança Pública. A nova pasta terá a função de coordenar, junto aos estados e municípios, a execução de Política nacionais, promovendo maior integração no combate ao crime organizado.

A estratégia prevê o fortalecimento do Programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado em maio. As ações focam no enfrentamento ao tráfico de armas e explosivos, além de buscar a asfixia financeira de milícias e grupos criminosos, com foco adicional na segurança Dentre dos presídios.

Economia e Neoindustrialização

No setor econômico, o programa propõe a isenção de impostos para itens da cesta básica. O objetivo é manter a inflação sob controle, assegurando que o custo de vida não corroa o poder de compra das famílias, permitindo que a renda real da população continue crescendo de forma sustentável.

Para a Industrial, o plano aposta no conceito de neoindustrialização. O foco estratégico está na inovação, no desenvolvimento de inteligência artificial e na exploração de minerais críticos, visando colocar o Brasil como protagonista global em áreas Tecnológica de futuro.

Expansão na Saúde e Educação

Na saúde, a proposta é criar a maior rede pública de cuidado ao câncer do mundo, utilizando equipamentos modernos e novos medicamentos. O programa Farmácia Popular também deve ser ampliado, passando a oferecer exames laboratoriais gratuitos para o monitoramento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

Já na educação, o foco permanece na expansão dos institutos federais, priorizando a interiorização e as periferias. O plano promete investir na oferta de cursos técnicos, ampliar a cobertura de creches e incentivar o ensino integral, visando reduzir os vazios educacionais no território nacional.

Soberania e Defesa Nacional

O plano de governo enfatiza a proteção das fronteiras e o fortalecimento da Base Industrial e Tecnológica de Defesa. A ideia é equipar as Forças Armadas para proteger o território e os recursos naturais, além de aprimorar a Inteligência de Estado contra ameaças cibernéticas e geopolíticas.

A gestão reforça que a atividade de inteligência será exercida em caráter civil, respeitando o Estado Democrático de Direito e a neutralidade política. Na política externa, a integração da América do Sul e o fortalecimento do Mercosul seguem como prioridades centrais para a diplomacia brasileira.

Perguntas Frequentes

Qual a proposta para o salário mínimo? O plano prevê a continuidade da política de valorização, garantindo que o reajuste seja sempre acima da inflação para assegurar o ganho real de renda.

Como funcionará o novo Ministério da Segurança Pública? A pasta coordenará a integração entre União, estados e municípios para executar Política de segurança e enfrentar o crime organizado de forma coordenada.

O que muda no programa Farmácia Popular? A proposta é incluir exames laboratoriais, de diagnóstico e de monitoramento de condições crônicas, como hipertensão e diabetes, no rol de serviços gratuitos.

Qual o foco da neoindustrialização? O foco estratégico está em inovação, inteligência artificial e minerais críticos para posicionar o Brasil em setores de alta Tecnológica.

Como o plano trata a corrupção? A estratégia é fortalecer o Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025–2027, utilizando dados abertos e inteligência artificial para aumentar a transparência pública.