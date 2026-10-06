Eleições 2026: 23 deputados federais conquistam novos cargos em governo, Senado e assembleias estaduais

O cenário político brasileiro passa por uma renovação significativa após as eleições de 2026, com 23 deputados federais deixando suas cadeiras atuais para assumir novos cargos públicos em diferentes esferas de poder.

A transição de parlamentares para novas funções, incluindo o Executivo e o Legislativo estadual e federal, altera a composição da Câmara dos Deputados. O movimento reflete as escolhas dos eleitores nas urnas este ano.

Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o levantamento aponta que, além das 23 vitórias confirmadas para cargos titulares, outros seis parlamentares atuarão como suplentes após o pleito.

Mudanças no Executivo e no Senado

O destaque da eleição ficou por conta do deputado Zucco (PL-RS), que foi eleito governador do Rio Grande do Sul já em primeiro turno. Ele alcançou a marca expressiva de 3.516.048 votos.

No âmbito federal, 17 deputados federais garantiram vagas no Senado. Além disso, outros cinco parlamentares foram eleitos para atuar nas assembleias legislativas de seus respectivos estados, consolidando a migração para cargos estaduais.

Suplências e disputa no segundo turno

A configuração final das casas legislativas também contará com a participação de suplentes. De acordo com os dados oficiais, dois parlamentares foram eleitos como suplentes de Senado e outros quatro como suplentes de deputado estadual.

Enquanto a maioria das definições ocorreu em primeiro turno, o Tocantins segue em disputa. O deputado Vicentinho Júnior (PSDB-TO) obteve 372.848 votos, o equivalente a 43,94% dos válidos, e enfrentará a senadora Professora Dorinha, que registrou 45,52%, no segundo turno.

Panorama geral dos parlamentares

O processo eleitoral também deixou um grupo de parlamentares fora das novas composições. Segundo o Portal da Câmara dos Deputados, outros 31 deputados que concorreram a cargos nestas eleições não conseguiram se eleger.

Os dados consolidam o impacto das urnas na estrutura política do país, marcando a saída de diversos nomes da Câmara dos Deputados e o ingresso de parlamentares em novas funções de representação popular a partir do próximo ano.

FAQ – Perguntas e Respostas

1. Quantos deputados federais foram eleitos para outros cargos?Ao todo, 23 deputados federais foram eleitos para cargos de governador, Senado e deputado estadual.

2. Quem foi eleito governador?

O deputado Zucco (PL-RS) foi eleito governador do Rio Grande do Sul no primeiro turno.

3. Quantos deputados federais vão para o Senado?Foram eleitos 17 deputados federais para o cargo de Senado.

4. Haverá deputados atuando como suplentes?

Sim, seis parlamentares foram eleitos como suplentes, sendo dois para o Senado e quatro para deputados estaduais.

5. Quantos deputados candidatos não foram eleitos?

De acordo com a fonte, 31 deputados federais que se candidataram não obtiveram sucesso nas urnas.