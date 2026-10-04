Jefferson desaparece após viagem a Céu Azul; família em Cascavel busca informações

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Um homem identificado apenas como Jefferson está desaparecido após ter ido a Céu Azul, no oeste do Paraná, para trabalhar, segundo CGN. O registro do desaparecimento foi feito em um boletim de ocorrência encaminhado pela internet em 30 de setembro de 2026.
A família, que vive em Cascavel, busca informações sobre o paradeiro de Jefferson e pede que quem tiver dados relevantes procure as autoridades policiais.
De acordo com o CGN, o boletim de ocorrência foi registrado online em 30 de setembro de 2026. A reportagem não traz detalhes sobre investigações em andamento ou desdobramentos posteriores ao registro.
O CGN informou que Jefferson estaria usando um Volkswagen Gol branco, modelo antigo, durante a permanência em Céu Azul. Ainda segundo o veículo, ele estaria sem aparelho celular e chegou a entrar em contato com pessoas via WhatsApp para pedir dinheiro.
A reportagem relata que familiares e conhecidos que tiverem informações devem procurar as autoridades policiais e comunicar imediatamente qualquer dado que possa ajudar a localizar Jefferson.