Jefferson desaparece após viagem a Céu Azul; família em Cascavel busca informações

Boletim de ocorrência registrado pela internet em 30 de setembro de 2026; segundo o CGN, ele estava em Céu Azul para trabalhar e usava um Volkswagen Gol branco.

Um homem identificado apenas como Jefferson está desaparecido após ter ido a Céu Azul, no oeste do Paraná, para trabalhar, segundo CGN. O registro do desaparecimento foi feito em um boletim de ocorrência encaminhado pela internet em 30 de setembro de 2026.

A família, que vive em Cascavel, busca informações sobre o paradeiro de Jefferson e pede que quem tiver dados relevantes procure as autoridades policiais.

Registro do desaparecimento

De acordo com o CGN, o boletim de ocorrência foi registrado online em 30 de setembro de 2026. A reportagem não traz detalhes sobre investigações em andamento ou desdobramentos posteriores ao registro.

Veículo e comunicação

O CGN informou que Jefferson estaria usando um Volkswagen Gol branco, modelo antigo, durante a permanência em Céu Azul. Ainda segundo o veículo, ele estaria sem aparelho celular e chegou a entrar em contato com pessoas via WhatsApp para pedir dinheiro.

Pedido da família

A reportagem relata que familiares e conhecidos que tiverem informações devem procurar as autoridades policiais e comunicar imediatamente qualquer dado que possa ajudar a localizar Jefferson.