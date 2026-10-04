Santa Cruz garante retorno à Série B após 10 anos em noite de recorde e emoção na Arena Pernambuco

O Santa Cruz confirmou matematicamente o seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro após uma década de espera, consolidando uma campanha de superação na Série C.

Foi uma noite de fortes emoções e celebração para a torcida do Santa Cruz, que lotou a Arena Pernambuco neste sábado, dia 3 de outubro de 2026. O clube pernambucano garantiu o acesso à segunda divisão nacional após empatar em 1 a 1 com o Maringá.

O feito marca o retorno do Santa Cruz à Série B dez anos depois de sua última passagem pela competição. A conquista foi alcançada com o apoio de um público recorde de 45,5 mil pessoas, que presenciaram o time confirmar o acesso com rodadas de antecedência.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o clube se tornou o primeiro da terceira divisão a assegurar a vaga nesta temporada, coroando o trabalho realizado após o vice-campeonato na Série D em 2025.

Um início de jogo tenso e a reação necessária

O clima de festa na Arena Pernambuco foi rapidamente testado logo nos primeiros segundos da partida. Com apenas 20 segundos de bola rolando, um erro na saída de bola do jogador Eurico permitiu que o Maringá abrisse o placar com um gol de Adeilson Maranhão.

O gol sofrido logo no início trouxe tensão, mas o time manteve o foco no objetivo. O alívio para os torcedores chegou no início do segundo tempo, quando Everaldo cruzou na área e Pedro Favela, de cabeça, empatou a partida, garantindo o ponto necessário para o acesso.

Cenário de festa e perspectiva para 2027

A euforia foi completa na reta final do confronto, especialmente após a confirmação do empate no outro jogo do grupo entre Floresta e Botafogo-PB. O resultado garantiu que o Santa Cruz não pudesse mais ser alcançado na tabela de classificação da segunda fase.

Com este resultado, o clube pernambucano soma 11 pontos no grupo B. O time agora se prepara para disputar a Série B em 2027, onde a expectativa é de encontrar os rivais estaduais Sport e Náutico, que atualmente compõem a segunda divisão nacional.

FAQ: Perguntas e Respostas sobre o acesso do Santa Cruz

Qual foi o resultado que garantiu o acesso do Santa Cruz? O acesso foi confirmado após o empate de 1 a 1 contra o Maringá, somado à combinação de resultados da rodada no grupo B da Série C.

Qual foi o público presente na Arena Pernambuco? O jogo contou com 45,5 mil torcedores, igualando o recorde de público histórico da Arena Pernambuco.

Quanto tempo o Santa Cruz estava fora da Série B? O clube estava longe da segunda divisão nacional há 10 anos, retornando agora para a disputa em 2027.

O Santa Cruz foi o primeiro time a subir na Série C 2026? Sim, conforme a fonte, o Santa Cruz foi a primeira equipe a confirmar matematicamente o acesso à Série B nesta temporada.

Qual a sequência recente do clube? O Santa Cruz vive um momento de crescimento, tendo conquistado o acesso à Série C em 2025, quando foi vice-campeão da Série D.