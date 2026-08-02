Dança do espelho faz história no Juvenart: CTG de fora do Rio Grande do Sul conquista vaga inédita na grande final do festival juvenil

Pela primeira vez em sua trajetória, o festival Juvenart, realizado em Santa Maria, conta com a presença de um grupo paranaense na etapa decisiva da competição.

O Juvenart, um dos eventos mais tradicionais para jovens talentos das artes gaúchas, vive um momento histórico em sua edição atual. Pela primeira vez, uma entidade de fora do Rio Grande do Sul garantiu uma vaga na grande final.

O feito inédito foi alcançado pela invernada juvenil do CTG Querência Santa Mônica, de Colombo, no Paraná. O grupo superou as etapas eliminatórias e se prepara para o desafio final que acontece neste domingo.

Conforme informações divulgadas sobre o evento, mais de 6 mil jovens competidores participam do festival, que celebra a cultura gaúcha através da dança. A seguir, entenda como a dança do espelho conquistou os jurados.

A magia da dança do espelho

O momento mais impactante da apresentação ocorre quando as dançarinas Heloísa da Silva Gaboardi e Rafaela Silva Gricolo se posicionam diante de uma moldura vazia. O efeito visual é impressionante e cria a ilusão de um espelho real.

A sincronia perfeita dos movimentos, especialmente das mãos, faz com que o público acredite estar vendo um reflexo. Essa dança do espelho simboliza o reencontro da personagem com sua criança interior, um tema que toca profundamente quem assiste.

A mensagem por trás da coreografia

Criada há dez anos, a obra explora temas universais como sonhos, infância e a paixão pela arte. Segundo o instrutor Bruno Dias Lemos, a coreografia vai muito além da técnica apresentada no palco do Juvenart.

Conforme o coreógrafo, a apresentação tem como objetivo levar o espectador a refletir sobre o que realmente importa. Ele afirma que a música tornou-se um hino da entidade, traduzindo a essência e o sentimento dos dançarinos.

A trajetória do CTG Querência Santa Mônica

Fundado em 1989, o CTG Querência Santa Mônica é uma das referências no tradicionalismo paranaense. A instituição conta com cerca de 200 integrantes, sendo 120 deles focados nas categorias competitivas de dança.

O currículo do grupo é extenso, acumulando 33 títulos estaduais e 19 nacionais. A chegada à final do festival reafirma a força do trabalho realizado pela entidade fora das fronteiras gaúchas e consolida seu lugar no cenário nacional.

Perguntas Frequentes sobre o Juvenart

O que é o Juvenart? É um dos maiores festivais de danças tradicionais para jovens até 18 anos, realizado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Qual a importância do CTG Querência Santa Mônica nesta edição? O grupo é o primeiro de fora do Rio Grande do Sul a alcançar a grande final da competição.

Como funciona a dança do espelho? É uma técnica de sincronia perfeita entre duas dançarinas usando uma moldura, criando a ilusão de um reflexo sem o uso de vidro.

Quantos jovens participam do evento? Mais de 6 mil competidores de diversas regiões participam do festival anualmente.

Onde fica a sede do grupo paranaense? O CTG Querência Santa Mônica está localizado na cidade de Colombo, no estado do Paraná.