JOSÉ BELETATO CONCLUI PEREGRINAÇÃO DE 1.150 KM ATÉ APARECIDA E TRANSFORMA DESAFI…

JOSÉ BELETATO CONCLUI PEREGRINAÇÃO DE 1.150 KM ATÉ APARECIDA E TRANSFORMA DESAFIO EM ATO DE FÉ E SOLIDARIEDADE

A Pedalada da Fé de José Beletato terminou com sucesso nesta quarta-feira (15), quando o professor, ciclista e produtor rural chegou ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP). Ao longo de seis dias, ele percorreu aproximadamente 1.150 quilômetros, saindo do distrito de Arapuan, em Janiópolis, até o maior templo mariano do Brasil.

A jornada teve início às 6h da manhã do dia 10 de julho. Nos três primeiros dias, Beletato percorreu cerca de 830 quilômetros até o município de Água da Prata (SP). Em seguida, enfrentou mais 320 quilômetros pelo tradicional Caminho da Fé, um dos principais roteiros de peregrinação do país, até alcançar seu destino.

Durante o percurso, José enfrentou chuva, temperaturas próximas de 0°C e o intenso desgaste físico da longa viagem.

“Saí com 79 quilos e cheguei aqui com 70. Perdi nove quilos durante o trajeto. Problema de saúde não tive. Com a bicicleta também não. Apenas desgaste e cansaço”, destacou.

Os dados da viagem impressionam: foram aproximadamente 1.140 quilômetros pedalados, cerca de 19.500 metros de elevação acumulada, 63 horas de pedal, velocidade média de 18,1 km/h e 9 quilos perdidos ao longo da jornada.

Além da fé e da superação, a pedalada também teve um importante objetivo solidário. Com o apoio de aproximadamente 15 empresas e da comunidade regional, Beletato arrecadou recursos para ajudar o Lar dos Velhinhos de Moreira Sales. Após o pagamento das despesas da viagem, o valor restante será destinado à instituição.

Conhecido como “Avião”, Beletato é morador de Arapuan e professor da Escola do Campo da Comunidade São João, em Ubiratã.

Desde que iniciou no ciclismo, em novembro de 2019, buscando uma vida mais saudável, já acumulou quase 60 mil quilômetros pedalados, tornando-se referência regional nas provas e viagens de longa distância.

Esta foi a quinta peregrinação de bicicleta até Aparecida, reforçando o compromisso do professor em unir esporte, fé e solidariedade.

📢 Divulgue no Ubiratã Online: (44) 9 9142

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