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PL volta a acionar TSE contra pesquisa eleitoral | Política

PL volta a acionar TSE contra pesquisa eleitoral | Política

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PL volta a acionar TSE contra pesquisa eleitoral | Política
Nunes Marques: em junho, presidente do TSE concedeu liminar suspendendo pesquisa da AtlasIntel realizada em maio, a primeira depois do caso “Dark Horse” — Foto: Alejandro Zambrana/TSE - 7/5/2026

O Partido Liberal (PL) voltou a acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para questionar pesquisa realizada pela AtlasIntel – a segunda contestada pela legenda. A sigla alega falta de envio de documentação completa e pede que o levantamento seja considerada irregular. A empresa, por sua vez, cita falha de visualização do sistema do TSE e defende a regularidade da documentação.

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Corinthia Mes

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