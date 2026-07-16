PL volta a acionar TSE contra pesquisa eleitoral | Política

O Partido Liberal (PL) voltou a acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para questionar pesquisa realizada pela AtlasIntel – a segunda contestada pela legenda. A sigla alega falta de envio de documentação completa e pede que o levantamento seja considerada irregular. A empresa, por sua vez, cita falha de visualização do sistema do TSE e defende a regularidade da documentação.