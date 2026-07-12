Jovem com som alto não assina termo imposto pela PM e é detido após resistência

Um jovem de 25 anos foi detido pela Polícia Militar durante a madrugada deste domingo (12) após uma ocorrência de perturbação do sossego em uma festa, em Catanduvas, no Oeste do Paraná.

Segundo as informações, a equipe policial foi acionada devido ao som alto no local. Durante o atendimento, o rapaz teria se recusado a assinar o termo circunstanciado e passou a resistir à abordagem dos militares.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado na manhã deste domingo para a 10ª Regional de Flagrantes de Cascavel, onde permaneceu à disposição da Justiça. A caixa de som utilizada na festa foi apreendida pela Polícia Militar.