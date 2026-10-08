Brasil registra recorde histórico de voluntários para a Copa do Mundo Feminina de 2027 com mais de 161 mil inscritos

O Brasil alcançou um marco impressionante na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, ao registrar mais de 161 mil inscrições de voluntários.

Este número expressivo de candidatos, provenientes de 183 países diferentes, estabelece um novo recorde para o programa de voluntariado do torneio. O volume de registros representa mais que o dobro do que foi contabilizado na edição de 2023, realizada na Austrália e em Aotearoa, Nova Zelândia, quando cerca de 68 mil pessoas buscaram atuar nas operações das cidades-sede.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o engajamento reflete o grande interesse global pelo evento. A expectativa agora é selecionar cerca de 6 mil voluntários que atuarão diretamente nas oito cidades brasileiras escolhidas para receber os jogos.

Perfil dos candidatos e representatividade

A grande maioria dos interessados é composta por brasileiros, que representam 83% do total de inscritos. Entre os estrangeiros, destacam-se candidatos da Colômbia, México, Marrocos, Nigéria e Estados Unidos. O perfil demográfico revela que as mulheres são a maioria, totalizando 58% dos inscritos, enquanto os homens somam 39% e 3% se identificam como não binários ou de outro gênero.

O papel fundamental do voluntariado

Patrícia Hespanha, diretora administrativa da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, ressaltou que a resposta ao programa demonstra o entusiasmo em torno da competição. Segundo ela, os voluntários são fundamentais para criar uma experiência acolhedora e positiva, deixando um legado duradouro para o desenvolvimento do futebol Feminina em todo o continente sul-americano.

Próximas etapas da seleção

As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília lideram o ranking de maior número de inscrições recebidas. Nos próximos dois meses, os candidatos que avançarem na triagem inicial serão convocados para entrevistas. Serão oferecidas mais de 20 áreas de atuação, incluindo setores como imprensa, tecnologia, transporte, gestão da competição e cerimônias oficiais.

Atuação durante o torneio

Durante a realização da Copa do Mundo Feminina, os selecionados desempenharão mais de 30 funções diferentes. O trabalho será distribuído estrategicamente em locais como Estados, aeroportos, centros de treinamento e hotéis, garantindo suporte completo às operações do evento esportivo.

Perguntas frequentes (FAQ)

Quantas pessoas se inscreveram para ser Voluntários? Mais de 161 mil pessoas de 183 países diferentes enviaram suas inscrições.

Qual o critério de seleção para os voluntários? Os candidatos passarão por uma triagem inicial e, caso aprovados, serão chamados para entrevistas nos próximos dois meses.

Quantos voluntários serão escolhidos ao todo? Cerca de 6 mil voluntários serão selecionados para atuar nas oito cidades-sede do torneio no Brasil.

Quais áreas os voluntários poderão atuar? Existem mais de 20 áreas de apoio, incluindo transporte, imprensa, tecnologia, gestão da competição e cerimônias.

Qual a representatividade de gênero entre os inscritos? As mulheres compõem 58% dos inscritos, seguidas por 39% de homens e 3% de pessoas não binárias ou de outros gêneros.