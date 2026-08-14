JOVEM ESTÁ DESAPARECIDO HÁ 4 DIAS E BUSCAS GANHAM REFORÇO EM CAMPINA DA LAGOA

A Polícia Civil de Campina da Lagoa segue mobilizada nas buscas por Alexandre Henrique Ribas Marques dos Santos, desaparecido desde a tarde de segunda-feira (10).

Segundo as informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, Alexandre teria convidado alguns amigos para uma pescaria antes de desaparecer. Durante as diligências, as equipes concentraram as buscas em uma área próxima ao Conjunto Mandarim.

Na quarta-feira (12), policiais civis, com apoio do Corpo de Bombeiros, realizaram uma ampla varredura na região. No local, foram encontrados uma camiseta e os chinelos que seriam utilizados por Alexandre.

As buscas continuam nesta quinta-feira (13), sem nenhuma pista sobre a localização do rapaz.

Os trabalhos de buscas retornam nesta sexta-feira com a previsão de apoio de cães farejadores, que devem auxiliar as equipes na ampliação da área de procura.

A Polícia Civil também segue ouvindo pessoas que possam contribuir com as investigações e reforça o pedido de colaboração da população.

📞 Qualquer informação sobre o paradeiro de Alexandre deve ser comunicada imediatamente à Polícia Civil de Campina da Lagoa pelo WhatsApp: (44) 3542-1290.

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