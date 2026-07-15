Jovem recebe alta 1 mês após ser atingida por galho na praça Osório

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Ana Beatriz Cruz recebeu alta do Hospital do Trabalhador nesta quarta-feira (15) pouco mais de um mês após ser atingida por um galho na Praça Osório, no Centro de Curitiba, e ficar paraplégica. Ela passou por uma segunda cirurgia na sexta-feira (10) para tratar de uma anormalidade que apareceu no corpo e que causava fortes dores de cabeça.
A partir de agora, explica Vanessa Stubinski, mãe da jovem, ela retoma a fisioterapia no Centro de Reabilitação do Hospital do Trabalhador, mas também deve realizar os trabalhos em casa, já que a família a inscreveu no Hospital Sarah Kubistchek, em Brasília, parte da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, referência no tratamento de lesão medular. Com a rede, o trabalho será focado na reabilitação da medula, informa Vanessa.
Ao Meio Dia Paraná, a mãe de Ana Beatriz disse que, em casa, a filha inicia uma nova fase, ainda que continue sem sentir as pernas. Em 17 de julho, seis dias após o acidente, a jovem recebeu aplicação de polilaminina, em procedimento realizado no Hospital do Trabalhador. Após o procedimento, ela chegou a demonstrar reflexos mexendo o dedo de um dos pés ao ter as cerdas de uma escova de dentes passadas na panturrilha.
“Ela está bem para ir [para casa]. A cicatrização está boa, ela pode ir para casa com segurança”, disse a mãe, emocionada.
Somado ao trabalho de reabilitação que a família pretende desenvolver com a rede Sarah, Ana Beatriz terá acesso a home care da Prefeitura de Curitiba, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
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