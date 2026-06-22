Jugadores de Uruguay quieren saber cómo es jugar en Guadalajara

Brian Rodríguez reveló que sus compañeros de la Selección de Uruguay le han mostrado curiosidad por su experiencia jugando en Guadalajara.

Brian Rodríguez habló en conferencia de prensa previo al partido de la Selección de Uruguay ante Cabo Verde, donde fue cuestionado sobre las dudas que le han externado sus compañeros respecto a cómo es jugar en Guadalajara.

El atacante del Américaexplicó que una de las principales preguntas que ha recibido dentro del grupo está relacionada con la altura de la ciudad, un factor que, según dijo, ha generado conversación entre sus compañeros.

“Creo que la pregunta que me han hecho es de la altura, obviamente, y en Guadalajara hay altura. Es más un tema psicológico que otra cosa, no va a cambiar nada, pero puede jugar un poco en la cabeza”, comentó.

Cabe mencionar que la Selección de Uruguay se prepara para enfrentar a Cabo Verde en su siguiente compromiso, y posteriormente viajará a México para medirse ante España en la casa de nuestras Chivas.

¿Cuándo es el partido de Uruguay ante España?

El partido de la Selección de Uruguay frente a su similar de España se llevará a cabo este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.