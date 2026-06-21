Moto fica bastante danificada após acidente na Rua Rio da Paz em cascavel

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Por Allan Machado
Atualizado em
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite deste domingo (21) para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta no Bairro Universitário, em Cascavel, que resultou em ferimentos a um jovem de 20 anos.
O acidente ocorreu na Rua Rio da Paz, nas proximidades da subestação da Copel. No local, as equipes de resgate prestaram atendimento à vítima logo após a colisão entre os veículos.
Com o impacto, a motocicleta acabou ficando presa na parte frontal do automóvel, o que demonstrou a intensidade da batida. Tanto o carro quanto a moto sofreram danos consideráveis.
O motociclista, um jovem de 20 anos, apresentava suspeita de fratura no joelho no momento do atendimento inicial realizado pelos socorristas.
Após os primeiros cuidados no local do acidente, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza para avaliação médica e continuidade do atendimento necessário.
Fonte do Artigo
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