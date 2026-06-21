Moto fica bastante danificada após acidente na Rua Rio da Paz em cascavel

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite deste domingo (21) para atender uma ocorrência de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta no Bairro Universitário, em Cascavel, que resultou em ferimentos a um jovem de 20 anos.

O acidente ocorreu na Rua Rio da Paz, nas proximidades da subestação da Copel. No local, as equipes de resgate prestaram atendimento à vítima logo após a colisão entre os veículos.

Com o impacto, a motocicleta acabou ficando presa na parte frontal do automóvel, o que demonstrou a intensidade da batida. Tanto o carro quanto a moto sofreram danos consideráveis.

O motociclista, um jovem de 20 anos, apresentava suspeita de fratura no joelho no momento do atendimento inicial realizado pelos socorristas.

Após os primeiros cuidados no local do acidente, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza para avaliação médica e continuidade do atendimento necessário.