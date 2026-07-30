Justiça condena motorista de 78 anos a pagar R$ 2 milhões por acidente fatal envolvendo BMW no Paraná

A Justiça paranaense determinou uma indenização milionária contra uma motorista que dirigia um veículo de luxo em alta velocidade e causou uma colisão fatal.

A condenação, proferida pela Vara Cível de Peabiru, obriga Maria do Carmo Carneiro, de 78 anos, a pagar uma indenização total de R$ 2 milhões aos pais de Anthony Pietro, adolescente que faleceu no acidente.

O caso, que chocou a região de Campo Mourão, ocorreu em novembro de 2024. A motorista, que conduzia uma BMW, foi considerada culpada por uma série de imprudências que resultaram na morte precoce do jovem.

Conforme informações divulgadas pelo g1, a sentença baseou-se em laudos periciais que confirmaram o excesso de velocidade e a invasão da pista contrária por parte da condutora.

Dinâmica do acidente e laudos técnicos

De acordo com os documentos judiciais, a BMW atingiu a velocidade de 137 km/h em um trecho onde o limite permitido era de 80 km/h. O impacto foi tão severo que o motor do veículo de luxo foi arrancado com a força da batida.

A defesa da motorista tentou argumentar que o sol teria ofuscado a visão da condutora em uma curva, mas o magistrado rejeitou a justificativa. Testemunhas e evidências técnicas desmentiram a versão apresentada pela defesa no processo.

Indícios de embriaguez e irregularidades

Além do excesso de velocidade, a sentença destacou fortes indícios de que a motorista estava sob efeito de álcool. Enfermeiros e o próprio pai da vítima relataram odor etílico e um comportamento alterado da condutora no momento do atendimento hospitalar.

A situação da motorista era agravada pelo fato de ela estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Consultas aos sistemas de trânsito revelaram um histórico de infrações graves e gravíssimas, incluindo excesso de velocidade.

Desdobramentos na esfera criminal

Enquanto a condenação na esfera cível já foi definida, o processo criminal segue em tramitação. A Justiça decidiu que a motorista deve ir a júri popular, embora a defesa tenha recorrido da decisão e aguarde um novo posicionamento dos tribunais superiores.

O advogado da família da vítima informou que a sentença ainda será analisada tecnicamente e não descartou a possibilidade de novos recursos. Há, inclusive, tratativas para uma possível composição consensual entre as partes nesta fase processual.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o valor total da indenização? O juiz determinou o pagamento de R$ 2 milhões por danos morais, além de R$ 31.257,76 por danos materiais relacionados a despesas funerárias e hospitalares.

A motorista estava habilitada? Não. A polícia comprovou que a condutora estava com a CNH suspensa devido ao acúmulo de infrações graves e excesso de velocidade.

O que diz a defesa da motorista? O advogado da idosa informou que não pretende se manifestar sobre a condenação neste momento.

Houve pedido de pensão vitalícia? Sim, mas o juiz negou o pedido, entendendo que a família não dependia financeiramente do adolescente para sua subsistência.

Qual o próximo passo no processo criminal? A motorista deve enfrentar um júri popular, mas a defesa entrou com recurso e o caso segue aguardando uma nova decisão judicial.