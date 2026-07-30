ACIDENTE ENTRE CITROËN E CELTA DEIXA MULHER FERIDA E MOBILIZA BOMBEIROS, DEFESA CIVIL E PRF NA BR-369

Um acidente mobilizou equipes de resgate nesta quarta-feira (29), na BR-369, entre Cascavel e Corbélia,.

A colisão envolveu um Citroën C4 e um Chevrolet Celta, no quilômetro 496 da rodovia. De acordo com as informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, o C4 seguia no sentido Cascavel quando atingiu o Celta, que saiu do acostamento para acessar o Reassentamento São Francisco.

Com a força do impacto, o Citroën rodou na pista, saiu da rodovia e parou em um barranco às margens da BR-369.

Uma passageira do C4 ficou ferida e foi atendida pelas equipes de resgate da concessionária Via Campo, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica. No Chevrolet Celta, apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Corbélia prestaram apoio à ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local, realizou o teste do etilômetro nos condutores e registrou a ocorrência.

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