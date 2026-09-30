Justiça Eleitoral reforça regras para uso de tecnologias e celulares na cabine de votação

A Justiça Eleitoral atualiza procedimentos para assegurar que o sigilo do voto seja mantido diante da crescente sofisticação de dispositivos eletrônicos pessoais

A rápida evolução de dispositivos eletrônicos tem levado a Justiça Eleitoral a atualizar orientações e procedimentos para garantir o sigilo do voto, um direito assegurado pela Constituição Federal. A preocupação central é evitar que equipamentos capazes de registrar, transmitir ou divulgar informações sejam utilizados para revelar a escolha feita pelo eleitor dentro da cabine de votação.

Embora a proibição de portar aparelhos eletrônicos na cabine não seja uma novidade, o avanço de tecnologias cada vez mais discretas e conectadas exige constantes adequações nas normas. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, tribunais regionais vêm detalhando como tratar equipamentos que, há poucos anos, não faziam parte da rotina dos eleitores.

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), por exemplo, publicou resolução que especifica restrições para celulares, relógios inteligentes, óculos inteligentes, pulseiras conectadas, fones de ouvido e câmeras corporais. A medida não cria uma nova proibição, mas adapta a regulamentação para impedir que essas tecnologias comprometam o caráter secreto do voto.

Abordagem do Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adota uma abordagem abrangente em suas normas. A Corte estabelece a vedação ao ingresso na cabine de votação com qualquer equipamento capaz de comprometer o sigilo. O foco principal não é listar dispositivos específicos, mas impedir o uso de qualquer tecnologia que permita registrar, transmitir ou divulgar a escolha do eleitor.

Segundo o TSE, a regra busca proteger o cidadão contra pressões externas, como a compra de votos, em que o eleitor poderia ser coagido a apresentar uma prova da sua opção registrada na urna. A garantia do voto livre, individual e secreto permanece como um dos princípios centrais das eleições brasileiras.

Procedimentos obrigatórios no dia da eleição

O eleitor pode utilizar o celular apenas para apresentar o e-Título ou documento digital aceito durante a identificação na seção eleitoral. Após a conferência, o aparelho deve ser obrigatoriamente desligado e entregue à mesa receptora, que ficará responsável pela guarda até o fim da votação.

Quem se recusar a deixar o equipamento no local indicado não poderá votar enquanto persistir a recusa. A ocorrência pode ser registrada pelos mesários e, caso seja necessário, a força policial poderá ser acionada para garantir o cumprimento das normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

O que é permitido e como se preparar

A orientação oficial é que o eleitor leve apenas os documentos necessários e, se desejar, uma cola em papel com os números dos candidatos.

Perguntas Frequentes

1. Posso entrar na cabine com o celular no bolso? Não, o celular deve ser entregue à mesa receptora antes de entrar na cabine, mesmo que esteja desligado.

2. Relógios inteligentes (smartwatches) são proibidos? Sim, dispositivos conectados, acessórios com câmeras ou microfones não podem entrar na cabine de votação.

3. O que acontece se eu me recusar a entregar o celular? O eleitor não poderá votar enquanto persistir a recusa e a força policial poderá ser acionada pelos mesários.

5. Posso usar o celular para levar a colinha? Não. A orientação é levar a colinha apenas em papel para evitar que o eleitor precise portar aparelhos proibidos na cabine.