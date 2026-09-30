A nova legislação brasileira estabelece diretrizes estratégicas para garantir o desenvolvimento e a profissionalização do futebol Feminina no país

O cenário do esporte nacional passou por uma mudança significativa com a sanção da Lei 15.522/26, que coloca o desenvolvimento do futebol Feminina como prioridade na política pública esportiva. A norma busca, de forma direta, impulsionar a profissionalização da modalidade e assegurar a igualdade de oportunidades para atletas em todo o território Brasileira.

O texto, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, dia 29 de setembro de 2026, define responsabilidades claras para o Estado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), federações e clubes. A medida estabelece um novo marco para o planejamento do setor esportivo.

Conforme informação divulgada pela Câmara dos Deputados, a iniciativa surgiu a partir do Projeto de Lei 4578/25, enviado pelo Poder Executivo. Com a nova regra, a estrutura do esporte Brasileira deve se adaptar para incluir as mulheres de forma mais robusta e estruturada em todos os níveis de formação e competição.

Obrigatoriedade de equipes Feminina e prazos de adequação

Um dos pontos centrais da legislação é a obrigatoriedade de que entidades formadoras de atletas mantenham também equipes voltadas ao futebol Feminina. Os clubes terão um prazo de 180 dias, prorrogável por igual período, para realizarem as adequações necessárias às exigências da lei.

Além disso, a lei promove alterações na Lei das Sociedades Anônimas do Futebol (SAF). Agora, qualquer clube que deseje se constituir como SAF deve obrigatoriamente formar atletas de futebol Feminina e masculino, ou focar exclusivamente na modalidade feminina, garantindo que o investimento seja compartilhado.

Atuação do Ministério do Esporte e combate à violência

O Ministério do Esporte assume um papel de coordenação para promover condições favoráveis ao esporte. Entre as atribuições da pasta, estão o estímulo à participação de meninas, o fortalecimento das competições de base e a criação de calendários que facilitem o planejamento de clubes e atletas.

A lei também determina a criação de protocolos rigorosos de prevenção e enfrentamento ao racismo e à violência contra as mulheres. Essas medidas de proteção abrangem não apenas as jogadoras, mas também árbitras, treinadoras, gestoras e torcedoras, visando um ambiente esportivo mais seguro e inclusivo.

Regras para profissionalização e metas de igualdade

Para acelerar a profissionalização, a nova legislação impõe limites graduais para a participação de atletas não profissionais em competições oficiais. Na primeira divisão, cada equipe poderá inscrever até quatro atletas sem vínculo profissional, com a meta de redução contínua desses números.

Entre os princípios da política nacional estão a igualdade salarial, a ampliação da presença feminina em cargos de direção e a proteção dos direitos relacionados à gravidez e à maternidade, assegurando que a carreira da atleta seja respeitada e protegida legalmente.

Legado da Copa do Mundo Feminina de 2027

A legislação ainda prevê a criação de um plano de legado social, esportivo e financeiro focado na Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027. O torneio será realizado no Brasil entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, utilizando arenas em oito capitais Brasileira.

A estratégia é alinhar a organização do evento global com as metas nacionais de desenvolvimento do futebol Feminina, garantindo que a infraestrutura e o interesse gerado pela competição se transformem em benefícios permanentes para a modalidade no país.

Perguntas frequentes (FAQ)

Qual é o objetivo principal da Lei 15.522/26?O objetivo é tornar o futebol Feminina uma prioridade na política pública esportiva, focando na profissionalização, igualdade de oportunidades e proteção contra a violência.

Quanto tempo os clubes têm para se adequar?Os clubes possuem um prazo inicial de 180 dias, sendo possível uma prorrogação por igual período, para se adequarem às novas exigências de formação de equipes Feminina.

Como a lei afeta as SAFs?Clubes que se constituírem como SAF agora são obrigados a formar atletas de futebol Feminina e masculino, ou apenas Feminina, como condição para o seu funcionamento.

O que o Ministério do Esporte deve fazer?

A pasta deve estimular a participação feminina, apoiar a manutenção de equipes, elaborar protocolos de combate à violência e incentivar calendários esportivos antecipados.

O que a lei diz sobre atletas não profissionais?

A lei estabelece limites para a inscrição de atletas não profissionais em competições oficiais, com uma redução progressiva prevista até que se alcance a profissionalização total.