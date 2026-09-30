TSE confirma que 90% das urnas estão prontas para as eleições, mas alerta sobre desafios logísticos e climáticos

Com 90% das urnas eletrônicas preparadas, o Tribunal Superior Eleitoral intensifica os esforços finais para garantir a votação em todo o território nacional

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, informou nesta terça-feira (29) que 90% das urnas eletrônicas já estão devidamente prontas para serem utilizadas no pleito. O anúncio ocorreu durante a sessão de julgamentos da corte, momento em que o ministro destacou o ritmo acelerado dos preparativos para o dia da votação.

A preparação dos equipamentos é uma das etapas mais críticas do cronograma eleitoral, envolvendo uma logística complexa para alcançar todas as seções espalhadas pelo país. Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o trabalho segue focado em assegurar que a infraestrutura tecnológica esteja disponível para os milhões de eleitores brasileiros.

O ministro Kassio Nunes Marques ressaltou que o planejamento considera variáveis climáticas severas que exigem atenção especial da organização do evento democrático.

Logística e enfrentamento à seca e às chuvas

O TSE criou uma sala de situação climática com o objetivo específico de auxiliar os tribunais regionais eleitorais. O grupo tem a função de prevenir problemas e oferecer suporte imediato caso ocorram dificuldades severas durante os dias de votação, garantindo que o direito ao voto seja preservado.

O ministro citou exemplos preocupantes no Norte do país, onde a seca severa afeta a navegação em rios que servem como principais vias de acesso para as comunidades. “A seca na região Norte nos preocupa, porque os rios são vias de acesso. Se eles secam, precisamos de ajuda das Forças Armadas para instalar as seções eleitorais”, afirmou Kassio Nunes Marques.

Impactos no Rio Grande do Sul e cronograma do pleito

Outro ponto de atenção é o Rio Grande do Sul, onde o histórico recente de fortes chuvas pode demandar a alteração de locais de votação. A Justiça Eleitoral monitora as condições dos imóveis para garantir a segurança dos eleitores e dos mesários, realizando mudanças estratégicas sempre que necessário.

O primeiro turno das eleições está marcado para o próximo domingo (4). Mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar para escolher deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República, em um processo que exige mobilização nacional.

Regras para o eventual segundo turno

Caso nenhum dos candidatos aos cargos de governador e presidente obtenha mais de 50% dos votos válidos, excluindo os brancos e nulos, o processo segue para uma nova etapa. O segundo turno está agendado para o dia 25, definindo os eleitos em disputas que não foram encerradas na primeira rodada.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual a porcentagem de urnas eletrônicas já preparadas para as eleições?

De acordo com o presidente do TSE, 90% das urnas já estão prontas para serem utilizadas.

2. Por que o TSE criou uma sala de situação climática?

A sala foi criada para auxiliar tribunais regionais na prevenção e no suporte a problemas logísticos causados por eventos climáticos, como secas e chuvas.

3. O que acontece se os rios da região Norte estiverem muito secos?

O TSE pode solicitar o auxílio das Forças Armadas para garantir o transporte e a instalação das seções eleitorais em locais de difícil acesso.

4. Quando será realizado o primeiro turno das eleições?

O primeiro turno está marcado para o próximo domingo, dia 4.

5. Quando ocorre o segundo turno?

O segundo turno está previsto para o dia 25, caso nenhum candidato aos cargos de governador ou presidente atinja a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno.