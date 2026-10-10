Obituário de Londrina: veja a lista oficial de falecimentos e sepultamentos deste sábado, 10 de outubro

Confira os registros de falecimentos e as orientações sobre os Velório e sepultamentos realizados em Londrina neste sábado, dia 10 de outubro

O acompanhamento dos registros de falecimentos é uma necessidade comum para familiares e amigos que buscam prestar as últimas homenagens aos seus entes queridos. Em Londrina, o serviço de assistência Funerário mantém atualizações constantes sobre as cerimônias que ocorrem na cidade.

Neste sábado, 10 de outubro de 2026, a lista oficial do Serviço Funerário Municipal traz os dados atualizados das últimas 24 horas. O objetivo é oferecer transparência e facilitar o acesso a informações essenciais, como locais de velório e horários de sepultamento.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os dados abaixo refletem o balanço oficial da rede municipal de luto, sendo fundamentais para quem precisa se organizar para as homenagens póstumas na região.

Registros de falecimentos em Londrina

Entre as informações registradas para este sábado, consta o Falecimentos de Alvina Massola Ribeiro, de 84 anos. O velório da falecida está sendo realizado na Capela Novo Bandeirantes, localizada em Cambé.

O sepultamento de Alvina Massola Ribeiro está agendado para ocorrer hoje, às 14h, no cemitério São Paulo. Além deste registro, o sistema municipal também contabilizou o Falecimentos de Nerci De Fatima Brandao Silva, de 70 anos.

Como obter informações adicionais

Para quem necessita de dados complementares sobre o obituário de Londrina, o Serviço Funerário Municipal orienta que a consulta pode ser feita de forma direta. O portal da Central de Luto do município é o canal oficial para verificar notas de Falecimentos.

Além da consulta digital, é possível entrar em contato telefônico com as Capela municipais para obter detalhes sobre horários de Velório ou mudanças de última hora nos cronogramas de sepultamento, já que a lista é atualizada automaticamente a cada hora.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o obituário

1. Onde posso consultar a lista oficial de falecimentos de Londrina?A consulta deve ser feita através do portal da Central de Luto do município ou diretamente pelos telefones das Capela municipais.

2. Com qual frequência a lista de falecimentos é atualizada?

Segundo o Serviço Funerário Municipal, a lista de obituário é atualizada automaticamente a cada hora.

3. Onde está sendo realizado o velório de Alvina Massola Ribeiro?

O velório de Alvina Massola Ribeiro ocorre na Capela Novo Bandeirantes, situada em Cambé.

4. Qual é o horário previsto para o sepultamento de Alvina Massola Ribeiro?

O sepultamento está programado para este sábado, 10 de outubro, às 14h, no cemitério São Paulo.

5. Onde encontro informações sobre outros falecimentos registrados na cidade?Todas as informações sobre falecimentos, Velório e sepultamentos em Londrina devem ser verificadas nos canais oficiais do Serviço Funerário Municipal.