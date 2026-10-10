Obituário de Londrina: veja a lista oficial de falecimentos e sepultamentos deste sábado, 10 de outubro

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O acompanhamento dos registros de falecimentos é uma necessidade comum para familiares e amigos que buscam prestar as últimas homenagens aos seus entes queridos. Em Londrina, o serviço de assistência Funerário mantém atualizações constantes sobre as cerimônias que ocorrem na cidade.
Neste sábado, 10 de outubro de 2026, a lista oficial do Serviço Funerário Municipal traz os dados atualizados das últimas 24 horas. O objetivo é oferecer transparência e facilitar o acesso a informações essenciais, como locais de velório e horários de sepultamento.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, os dados abaixo refletem o balanço oficial da rede municipal de luto, sendo fundamentais para quem precisa se organizar para as homenagens póstumas na região.
Entre as informações registradas para este sábado, consta o Falecimentos de Alvina Massola Ribeiro, de 84 anos. O velório da falecida está sendo realizado na Capela Novo Bandeirantes, localizada em Cambé.
O sepultamento de Alvina Massola Ribeiro está agendado para ocorrer hoje, às 14h, no cemitério São Paulo. Além deste registro, o sistema municipal também contabilizou o Falecimentos de Nerci De Fatima Brandao Silva, de 70 anos.
Para quem necessita de dados complementares sobre o obituário de Londrina, o Serviço Funerário Municipal orienta que a consulta pode ser feita de forma direta. O portal da Central de Luto do município é o canal oficial para verificar notas de Falecimentos.
Além da consulta digital, é possível entrar em contato telefônico com as Capela municipais para obter detalhes sobre horários de Velório ou mudanças de última hora nos cronogramas de sepultamento, já que a lista é atualizada automaticamente a cada hora.
1. Onde posso consultar a lista oficial de falecimentos de Londrina?A consulta deve ser feita através do portal da Central de Luto do município ou diretamente pelos telefones das Capela municipais.
2. Com qual frequência a lista de falecimentos é atualizada?
Segundo o Serviço Funerário Municipal, a lista de obituário é atualizada automaticamente a cada hora.
3. Onde está sendo realizado o velório de Alvina Massola Ribeiro?
O velório de Alvina Massola Ribeiro ocorre na Capela Novo Bandeirantes, situada em Cambé.
4. Qual é o horário previsto para o sepultamento de Alvina Massola Ribeiro?
O sepultamento está programado para este sábado, 10 de outubro, às 14h, no cemitério São Paulo.
5. Onde encontro informações sobre outros falecimentos registrados na cidade?Todas as informações sobre falecimentos, Velório e sepultamentos em Londrina devem ser verificadas nos canais oficiais do Serviço Funerário Municipal.