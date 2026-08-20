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Kairat Almaty x Anderlecht – Análise, Onde Assistir, Hora e Escalações 20-08

Kairat Almaty x Anderlecht – Análise, Onde Assistir, Hora e Escalações 20-08

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Kairat Almaty x Anderlecht – Análise, Onde Assistir, Hora e Escalações 20-08
Kairat Almaty x Anderlecht – Análise, Onde Assistir, Hora e Escalações 20-08
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Kairat Almaty x Anderlecht se enfrentam em um duelo decisivo pelos playoffs da Europa League 2026. A partida será realizada em 20 de agosto, às 12:00 (horário de Brasília), no Estádio Almaty Ortalyk.

O time do Cazaquistão busca se reerguer na Europa após ser eliminado da Champions League. Por outro lado, o Anderlecht chega com moral após avançar na fase anterior da Liga Europa, apesar de um tropeço no campeonato nacional.

Para entender todos os detalhes deste confronto, confira a análise e as estatísticas que preparamos neste conteúdo.

Retrospecto: Kairat em recuperação, Anderlecht em alerta

O Kairat Almaty busca a recuperação no cenário europeu. A equipe do Cazaquistão foi eliminada da Champions League, com duas derrotas para o Levski Sofia nas fases qualificatórias. No entanto, uma vitória de 3 a 1 no campeonato local pode trazer confiança para este confronto.

O Anderlecht avançou na Liga Europa após vencer o PAOK, mas chega com um alerta. A equipe belga perdeu sua última partida por 1 a 0 no campeonato nacional, contra o Waasland-beveren. Agora, o time tenta manter a boa fase continental para garantir uma vaga na fase de grupos.

 

Kairat Almaty – Força no Cazaquistão, desafio na Europa

O Kairat Almaty chega para este confronto com um retrospecto recente bastante sólido, especialmente no campeonato nacional. A equipe cazaque vem de uma vitória convincente sobre o Ulytau por 3 a 1, mostrando força ofensiva, mas busca se reencontrar nos torneios continentais após ser eliminada da Champions League com duas derrotas para o Levski Sofia.

Analisando os últimos dez jogos, o clube acumulou sete vitórias, um número que chama a atenção. O detalhe importante é que as três derrotas no período aconteceram justamente na competição europeia, indicando uma dificuldade maior em jogos internacionais. Essa diferença de desempenho entre o cenário local e o continental é um ponto a ser observado.

Agora, nos playoffs da Liga Europa, a equipe tem a chance de virar a página e usar o bom momento no Campeonato do Cazaquistão como um trampolim. O objetivo é traduzir a consistência doméstica em uma campanha de sucesso no palco europeu, começando por este duelo decisivo.

Escalação Provável do Kairat Almaty

Anarbekov; Kurgin, Shirobokov, Baibek e Mrynskiy; Oksanen e Gustavo; Luís Mata, Jukkola e Gual; Edmilson.

Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Anderlecht – Invicto na Liga Europa, mas alerta

O Anderlecht chega como uma equipe muito competitiva nesta fase da Europa League, onde defende uma campanha invicta. Contudo, o time vem de uma derrota por 1 a 0 para o Waasland-beveren no Campeonato Belga, o que pode ter abalado a confiança do elenco.

A trajetória no torneio continental, entretanto, é o que sustenta o otimismo. Em quatro partidas, foram três vitórias e um empate, com oito gols marcados e apenas quatro sofridos. Os resultados, portanto, mostram a força do time belga em jogos eliminatórios.

Agora, o desafio é deixar o tropeço no campeonato nacional para trás e focar totalmente na busca por uma vaga na fase de grupos. A equipe não tem desfalques e aposta na solidez defensiva e eficiência ofensiva para construir um bom resultado fora de casa.

Escalação Provável do Anderlecht

Coosemans; Maamar, Biancone, Petrot e Augustinsson; Llansana, Saliba e Ambros; Degreef, Sikan e Antman.

Técnico: Brian Riemer.

Números de Kairat Almaty e Anderlecht

Acessar os aplicativos de apostas garante acesso a um rico histórico estatístico da Europa League. A fim de otimizar, selecionamos os dados mais relevantes para o duelo de hoje.

  • Este será o primeiro confronto oficial entre Kairat Almaty e Anderlecht, portanto, não há um histórico de duelos diretos para análise.
  • Nos seus últimos 20 jogos, o Kairat Almaty conseguiu um retrospecto de 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.
  • O Anderlecht, por sua vez, somou 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas no mesmo período de 20 partidas.
  • Pela Liga Europa, o Anderlecht marcou 8 gols e sofreu 4 nos 4 jogos que disputou.

Onde Assistir Kairat Almaty x Anderlecht

O duelo entre Kairat Almaty x Anderlecht hoje vai passar ao vivo em alguns sites de apostas autorizados e no canal abaixo:

  • TV: Xsports ;
  • Streaming: sem transmissão prevista.

Ficha Técnica de Kairat Almaty x Anderlecht

Confira os detalhes da partida!

  • Partida: Kairat Almaty x Anderlecht
  • Torneio: Europa League 2026
  • Data: 20-08-2026
  • Horário: 12h00 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Almaty Ortalyk
  • Onde Assistir: Xsports
  • Árbitro: Chris Kavanagh (ENG)
  • VAR: Stuart Attwell (ENG)

O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição. A disputa pela posse de bola no meio-campo e a eficiência dos ataques devem ser os pontos-chave para definir o resultado final do duelo.

Curtiu o que leu? Acompanhe a cobertura completa da rodada na nossa página de Análises.

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Corinthia Mes

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