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🔥🏍️ NECO BBQ CONFIRMA PRESENÇA NO 2º UBIRATÃ BIKER FEST!
O Neco BBQ e toda a sua equipe já estão confirmadíssimos no 2º Ubiratã Biker Fest, que acontece nos dias 29 e 30 de agosto, na Praça Horácio José Ribeiro, em Ubiratã.
🥩🔥 O almoço do evento ficará por conta do Neco BBQ, com muito churrasco, sabor e aquele capricho que todo mundo já conhece!
⚠️ Os ingressos são limitados e vendidos somente antecipadamente. Garanta já o seu:
📲 (44) 99905-2030
📲 (44) 99749-2623
🎟️ Os ingressos também podem ser adquiridos com os integrantes do Ubiratã Moto Clube.
🏍️🔥 Prepare-se para um fim de semana de muita música, motos, confraternização e, claro, um grande churrasco!
#NecoBBQ #UbiratãBikerFest #UbiratãMotoClube #Ubiratã #Churrasco Pitmaster Motociclismo BikerFest
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