Gaeco cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em operação contra crimes sexuais contra crianças e adolescentes envolvendo políticos em Xambrê

O Núcleo de Umuarama do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, em ação integrada com a Polícia Civil do Paraná, por meio da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, deflagrou nesta sexta-feira, 11 de setembro, a Operação Gomorra, que apura possíveis crimes de exploração sexual, importunação sexual e produção e armazenamento de conteúdo de violência sexual envolvendo criança ou adolescente praticados em Xambrê, no Noroeste do Estado.

Álbum de fotos da Operação Gomorra

Foram cumpridos em Xambrê três mandados de busca e apreensão, dois mandados de busca pessoal e dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo de Garantias da comarca.

Crimes apurados – As investigações decorrem do encontro fortuito de provas extraídas do material apreendido no curso da Operação Res Privata, deflagrada em 4 de março de 2026, e apontam, em tese, a participação de ocupantes de cargos públicos na prática de crimes contra pelo menos 16 vítimas.

Durante o cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de munições. Foram apreendidos documentos, anotações e celulares que serão periciados e analisados no curso das investigações.

COLETIVA DE IMPRENSA

O atendimento à imprensa será feito às 10 horas, nesta sexta-feira, 11/9, na sede do MP de Umuarama (Rua Des. Antônio Franco Ferreira da Costa, 3683 – Zona I).

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