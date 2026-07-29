Karateca de Cascavel conquista ouro em Campeonato Mundial na Romênia

O karateca cascavelense Pablo Henrique Jandrey conquistou a medalha de ouro no 14º WUKF World Karate Championships, disputado entre os dias 22 e 26 de julho, em Cluj-Napoca, na Romênia.

O atleta foi campeão na categoria Kumite – Shobu Sanbon – Juniors A (18 a 20 anos) até 65 quilos, garantindo o lugar mais alto do pódio para o Brasil em uma das principais competições internacionais da modalidade.

Para disputar o Mundial, Pablo contou com apoio da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, que auxiliou no custeio do transporte até a Romênia. O incentivo viabilizou o deslocamento entre Foz do Iguaçu, São Paulo, Munique, na Alemanha, e a cidade-sede do campeonato.

Após a conquista, o atleta destacou a importância do apoio recebido para representar Cascavel e o Brasil no exterior. Ele também incentivou jovens esportistas a manterem o foco e a acreditarem nos próprios objetivos.

O ouro amplia a trajetória de destaque do karateca. Pablo foi terceiro colocado no Campeonato Mundial de 2024, no México, conquistou o título mundial em 2025, na Suécia, e agora alcança o bicampeonato com a vitória na Romênia. O currículo ainda reúne dois títulos pan-americanos, sete títulos brasileiros, três vice-campeonatos nacionais e o título dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS) de 2026.