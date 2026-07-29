Nova onda de frio já tem data marcada para trazer geadas ao Brasil; veja onde os termômetros podem chegar a 4°C

Uma nova onda de frio começa a avançar pelo Brasil a partir desta terça-feira (28), logo após a passagem das chuvas que atingem a região.

Com a chegada da massa de ar frio, as temperaturas devem cair, especialmente nos estados do Sul e do Sudeste.

Entre terça-feira (28) e quarta-feira (29), o sistema alcança Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, deixando o clima mais ameno.

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Ao longo da terça-feira (28) e da quarta-feira (29), a massa de ar frio avançará pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, fazendo as temperaturas ficarem mais baixas nesses estados.

Na Região Sul, o frio atinge sua maior intensidade na quinta-feira (30). As temperaturas não devem alcançar níveis extremos, mas existe previsão de mínimas abaixo dos 10°C.

Na Serra Catarinense e no extremo sul do Rio Grande do Sul, os termômetros podem chegar aos 5°C.

1 de 5 Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

2 de 5 Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

3 de 5 Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

4 de 5 Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Wagner Urbano/NDTV RECORD/ND Mais

5 de 5 Serras Catarinense e Gaúcha podem registrar episódios de geadas – Mycchel Legnaghi/ND Mais

Onda de frio aumenta chance de geadas em parte do Sul e Sudeste

De acordo com a Meteored, a onda de frio também eleva a possibilidade de ocorrência de geadas pontuais, principalmente nas áreas serranas do Sul do país.

Embora a probabilidade não seja considerada alta, alguns municípios poderão registrar temperaturas mínimas de 4°C durante a madrugada e o início da manhã.

Esse cenário favorece a formação de geadas localizadas, especialmente na região serrana. À medida que a massa de ar frio avança em direção ao norte, as temperaturas também diminuem no Sudeste.

Novamente, não há previsão de frio extremo. Mesmo assim, existe possibilidade de geadas pontuais entre a madrugada e a manhã da sexta-feira (31) e do sábado (1º), primeiro dia de agosto.

Apesar da queda nas temperaturas, essa massa de ar frio não deverá provocar mudanças expressivas no padrão climático do país.

As previsões indicam que, mesmo com a passagem do sistema, as temperaturas médias continuarão acima do normal para esta época do ano. Esse comportamento mantém uma tendência observada durante todo o inverno.

Segundo as previsões meteorológicas, o El Niño continua favorecendo temperaturas acima da média e episódios frequentes de calor sobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil.