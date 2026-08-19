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La Selección Colombia ya tendría todo cuadrado para jugar un tercer amistoso en la próxima fecha Fifa tras el Mundial: día y rival

La Selección Colombia ya tendría todo cuadrado para jugar un tercer amistoso en la próxima fecha Fifa tras el Mundial: día y rival

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La Selección Colombia ya tendría todo cuadrado para jugar un tercer amistoso en la próxima fecha Fifa tras el Mundial: día y rival

Selección Colombia Foto: AFP y EFE

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La Selección Colombia ya tendría todo cuadrado para jugar un tercer amistoso en la próxima fecha Fifa tras el Mundial: día y rival















































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