La Selección Colombia ya tendría todo cuadrado para jugar un tercer amistoso en la próxima fecha Fifa tras el Mundial: día y rival

En la Selección Colombia se proyecta una renovación de cara al futuro, pensando en lo que será la Copa América de 2028. La próxima fecha Fifa entregará pistas de lo que será el nuevo proyecto del DT Néstor Lorenzo y en las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) trabajan para definir el último amistoso que falta por confirmar en octubre después de encontrar rival: Paraguay.

A las puertas del recambio

La Selección Colombia debe iniciar una etapa de recambio tras la Copa del Mundo en Norteamérica. Néstor Lorenzo fue renovado en el cargo y sobre sus hombros cargará con la responsabilidad de confeccionar el equipo de la próxima Copa América y del Mundial de 2030.

Selección Colombia Foto:EFE

Jugadores como David Ospina, Camilo Vargas, James Rodríguez, Yerry Mina y Santiago Arias ya están de salida tras quemar sus últimos cartuchos en la Selección. Hay más futbolistas del actual proceso que todavía pueden rendir en medio de la renovación, pero que deben demostrar que están al más alto nivel.

Amistosos en la fecha Fifa

La FCF trabajó durante las últimas semanas en definir a los rivales del elenco nacional en la próxima fecha Fifa, que pasará a ser de tres semanas. Las mejores ligas del mundo pararán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el que la Selección disputará tres partidos en los Estados Unidos.

Selección Colombia Foto:AFP

El primer amistoso de la Selección Colombia ya está confirmado. Jugará contra su similar de México, en Baltimore, el próximo 26 de septiembre. El último juego de fogueo también está confirmado: chocará contra Perú, en Miami. Solo faltaba un rival por definir para el segundo encuentro.

De acuerdo con el periodista Sebastián Vargas, la Federación Colombiana de Fútbol está muy cerca de concretar el amistoso contra el seleccionado de Paraguay. La idea sería programar el choque para el próximo 2 de octubre en Nueva Jersey.

Selección Colombia. Foto:EFE / AMY KONTRAS.

Cronograma de los amistosos

26 de septiembre: Selección Colombia vs. México (Baltimore)

2 de octubre: Selección Colombia vs. Paraguay (Nueva Jersey,

por confirmar)

6 de octubre: Selección Colombia vs. Perú (Miami)

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