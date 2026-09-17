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Esposa de estudioso dos EUA preso na China pede a Trump que leve caso a Xi durante visita de Estado

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Sylvia Zin pediu ao President Donald Trump, em audiência no Congress, que interceda pela libertação do marido U Min Zin, detido em Kunming desde 3 de junho

Sylvia Zin, esposa do pesquisador U Min Zin, pediu ao President Donald Trump que leve o caso do marido ao encontro com o líder Chinese Xi Jinping, durante a visita de Estado marcada para esta semana em Washington DC. O pedido foi feito em audiência na subcomissão de Ásia Oriental e Pacific da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos EUA.

U Min Zin, diretor de um think tank que estuda o papel da China em Mianmar, foi preso em 3 de junho após viajar para Kunming para participar de uma conferência acadêmica, segundo a BBC.

Pedido em audiência no Congress

Sylvia Zin compareceu à sessão intitulada "Lives, Not Leverage: The Long Arm of China and North Korea's Repression" e disse estar confiante de que o President Trump levantará o caso com Xi Jinping.

Ela também disse acreditar que Trump poderia obter a libertação de outro Americans detido na China, o sismólogo Chen Youlin, e declarou: "Conhecer o histórico do President em trazer Americans detidos injustamente para casa me tranquiliza de que ele também poderá garantir a libertação rápida de Min Zin e de outros cidadãos injustamente detidos."

Designação de “detidos injustamente” e reações oficiais

Um funcionário sênior da Casa Branca, falando anonimamente, disse à BBC: "Resolver as detenções injustas de cidadãos dos EUA é sempre uma prioridade máxima para o President."

Detalhes do caso e contexto

Segundo Sylvia Zin, U Min Zin foi submetido a até seis horas de interrogatório por dia quando chegou à prisão, informação que ela afirmou ter recebido de funcionários dos EUA. Ela disse que ainda não conseguiu falar com o marido e que aguarda ansiosamente as visitas consulares mensais porque elas a tranquilizam de que ele está vivo: “então, todo mês, esperamos ansiosamente por suas visitas consulares porque elas nos asseguram que ele está vivo”, declarou.

U Min Zin dirige o Myanmar Institute for Strategic and Policy Studies (ISP-Myanmar) e pesquisava interesses e a influência Chinese em Mianmar. A BBC informou que ele foi estudante ativista durante o movimento pró-democracia de 1988 em Mianmar.

A congressista Young Kim, President da subcomissão, afirmou na abertura da audiência: "Se você viajar para a China, Pequim pode tomar você como refém como meio de pressão em negociação diplomática." Kim declarou ainda que a detenção de Zin teria tido como objetivo "enviar uma mensagem àqueles cujas pesquisas a incomodam" às vésperas da cúpula entre Trump e Xi.

Outras famílias e precedentes citados

Familiares de outros detidos na China viajaram a Washington para pedir apoio na libertação de parentes. O filho do magnata de mídia de Hong Kong Jimmy Lai também esteve no Capitólio para pedir a intervenção do President.

Na audiência, foi lembrado que, em encontro anterior entre Trump e Xi, o President Americans pressionou pela devolução de outro Americans preso, o líder de igreja subterrânea Jin Mingri, que foi libertado dois meses após o pedido, segundo a BBC.

O que acontece a seguir: Xi Jinping deve chegar a Washington DC para a visita de Estado nesta quarta-feira, conforme informado pela BBC; famílias de presos mantêm apelos públicos para que o governo dos EUA intervenha nos casos.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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