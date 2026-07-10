Lamine Yamal: vídeo dele rindo da queda da Espanha em 2022 viraliza

Filho de pai marroquino e mãe guineense, o atleta nasceu na Espanha e, devido às suas origens, poderia optar por aderir à cidadania do país africano e, assim, defender o Marrocos. O tema, inclusive, foi abordado em diversas reuniões entre a federação africana e o estafe do atacante, que preferiu seguir na Espanha. Além disso, de acordo com as regras da Fifa, se um jogador entrar em campo quatro vezes por um país em partidas oficiais, a escolha será definitiva – e assim foi.