Lasanha sem carne: confira 6 receitas vegetarianas fáceis e saborosas

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A lasanha é um dos pratos mais versáteis da culinária, conquistando diferentes paladares pela combinação de camadas de massa, recheios saborosos e molhos cremosos. Além da receita tradicional, ela permite inúmeras variações, adaptando-se a diferentes preferências. Entre as opções, as versões vegetarianas ganham destaque por substituírem a carne por ingredientes de origem vegetal, resultando em refeições nutritivas, equilibradas e igualmente apetitosas.
A seguir, confira 6 receitas vegetarianas de lasanha fáceis e saborosas!
Massa
Molho à bolonhesa
Molho branco
Queijo vegetal
Molho à bolonhesa
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione os tomates e, quando começarem a soltar água, tampe a panela e cozinhe por 5 minutos. Em seguida, retire a tampa e despeje a proteína de soja texturizada. Por último, acrescente a água, o sal e o cheiro-verde e misture bem. Ferva por 5 minutos e reserve.
Molho branco
Em um recipiente, dissolva a farinha de trigo no leite de soja. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o leite com a farinha de trigo e a folha de louro. Cozinhe até engrossar, sempre mexendo. Por último, acrescente a noz-moscada, a pimenta-do-reino moída e o sal. Reserve.
Queijo vegetal
No liquidificador, bata a mandioca com a água do cozimento até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o óleo, a farinha de trigo e o sal. Transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura e engrossar. Reserve.
Montagem
Unte um refratário retangular com óleo. Cubra o fundo do refratário com uma camada de massa. Em seguida, alterne com camadas de molho à bolonhesa, molho branco, queijo vegetal e massa. Repita nesta ordem até acabar os ingredientes. Finalize com uma camada de molho branco e queijo vegetal. Após, leve ao forno preaquecido em temperatura alta por aproximadamente 15 minutos. Sirva em seguida.
Massa
Molho de tomate
Molho branco
Molho de tomate
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Em seguida, junte os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e cozinhe por 10 minutos, com a panela tampada. Por último, acrescente o manjericão e misture. Reserve.
Molho branco
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Depois, junte a farinha de trigo e mexa rapidamente até dourar. Acrescente o leite de aveia aos poucos, a noz-moscada e o sal. Cozinhe, mexendo sempre, até a mistura adquirir uma consistência cremosa. Reserve.
Montagem
Em uma frigideira, em fogo baixo, grelhe rapidamente as fatias de berinjela com uma pitada de sal até ficarem douradas. Em um refratário, coloque uma porção do molho branco e cubra com uma camada de berinjela. Repita o procedimento, finalizando com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Recheio
Montagem
Recheio
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o cogumelo e refogue até ficar macio. Junte o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Reserve.
Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e misture até obter uma pasta. Aos poucos, acrescente o leite de aveia, mexendo constantemente para não formar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal e noz-moscada e desligue o fogo.
Montagem
Em um refratário, espalhe uma camada de molho branco. Cubra com uma camada de massa para lasanha, seguida de uma camada do recheio de cogumelo e espinafre. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de molho branco. Polvilhe com o queijo vegetal e as folhas de manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que a superfície esteja dourada e borbulhante. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione 200 ml de leite de amêndoas e deixe ferver. Depois, em um recipiente, dilua o amido de milho em 150 ml de leite de amêndoas. Em seguida, adicione à panela e tempere com sal e noz-moscada. Cozinhe até começar a engrossar, mexendo sempre. Reserve.
Em um recipiente, pique o brócolis e reserve. Em um refratário, faça uma camada de molho, cubra com a massa, adicione mais uma camada de molho, o brócolis e o queijo. Repita o processo com o restante dos ingredientes. Finalize com uma camada de molho e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.
Massa
Tofu
Molho de tomate
Tofu
Em um recipiente, amasse o tofu com um garfo até formar uma textura esfarelada. Misture com o suco de limão, o azeite de oliva, o alho, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Molho de tomate
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os tomates e o sal e cozinhe por 10 minutos. Finalize com manjericão e reserve.
Montagem
Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Grelhe as fatias de abobrinha até ficarem douradas e tempere com sal. Reserve. Em uma travessa, alterne camadas de abobrinha, tofu e molho de tomate. Finalize com o molho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o leite vegetal, o milho-verde e a farinha de trigo e bata até ficar homogêneo. Após, passe a mistura em uma peneira, coloque em uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Tempere com sal, desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque a margarina vegetal e leve ao fogo médio para derreter. Junte a cebola e doure. Coloque o espinafre, tempere com sal e cozinhe até murchar. Acrescente a mistura de milho-verde reservada, mexa e desligue o fogo.
Em um refratário, coloque um pouco de creme, faça uma camada de massa, cubra com o creme e distribua as fatias de queijo vegetal. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o creme. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.
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Fonte do Artigo
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