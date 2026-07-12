Simulados especiais TJ CE: técnico e analista

Atenção, corujas: o Estratégia Concursos terá os simulados especiais do TJ CE para os cargos de analista e técnico judiciário em várias especialidades!

O simulado será realizado no dia 12 de julho (domingo), às 8h, com duração total de 4h.

A correção será às 14h no canal do Estratégia Concursos.

Cronograma de aplicação do simulados TJ CE

Início da prova: às 8h

às 8h Fim da aplicação: às 12h

às 12h Correção AO VIVO: a partir das 14h

Simulado especial TJ CE e Ranking Estratégico – Técnico judiciário – área judiciária

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Ranking Estratégico

Correção ao vivo:

Simulado especial TJ CE e Ranking Estratégico – Analista judiciário – área judiciária

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Ranking Estratégico

Correção ao vivo:

Simulado especial TJ CE e Ranking Estratégico – Analista judiciário – oficial de Justiça

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Ranking Estratégico

Correção ao vivo:

Simulado especial TJ CE e Ranking Estratégico – assistente social

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Ranking Estratégico

Correção ao vivo:

Simulado especial TJ CE e Ranking Estratégico – Psicologia

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Ranking Estratégico

Correção ao vivo:

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Acesse: Concurso TJ CE

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