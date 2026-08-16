Libertadores e Sul-Americana: Conmebol suspende duas partidas pelas oitavas de final

A Conmebol anunciou a suspensão de dois jogos que seriam realizados nesta semana pelas oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

As partidas seriam realizadas na Colômbia, que foi atingida por um forte terremoto nesta segunda-feira (10).

Tolima x Independiente del Valle (Libertadores) e Santa Fé x River Plate (Sul-Americana) serão disputados em uma data ainda a ser definida.

As partidas de volta desses confrontos estavam marcadas para acontecer já na próxima semana.

Tolima e Santa Fé são as únicas equipes colombianas ainda vivas nas competições da Conmebol nesta temporada.

Em nota, a Conmebol prestou solidariedade às vítimas do terremoto no país.

Neste momento tão difícil, a CONMEBOL envia seu carinho e proximidade a toda a Colômbia e, especialmente, à grande família do futebol colombiano. Em atenção a esta situação excepcional, e para preservar a segurança de todos, além do respeito pelas vítimas, ficam temporariamente suspensas as partidas

Comunicado oficial da Conmebol

📸 DANIEL DUARTE – AFP or licensors

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