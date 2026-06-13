Lluvias intensas seguirán; UNAM revela cuándo se sentirán los efectos de El Niño en México- UnoTV

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Advierten por temporal de lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que seguirán las lluvias este viernes 12 de junio en gran parte de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México. Además, destacó que existen condiciones para que las lluvias continúen hasta el lunes 15 de junio.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan chubascos y lluvias de fuertes a intensas, sobre todo en el sureste mexicano y la península de Yucatán.

“Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas”, alertó el SMN.

También advirtió que “las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”.

¿Dónde se esperan lluvias este viernes 12 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte, centro y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte, este y sureste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este, sur y sureste, Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

: Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte, centro y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte, este y sureste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este, sur y sureste, Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

: Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (norte) y Ciudad de México.

: Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (norte) y Ciudad de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Por su parte, Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), compartió que las lluvias registradas de enero a junio de este 2026 han sido un 15% más intensas que el promedio de la climatología de los últimos 30 años.

Para el sábado 13 de junio, las lluvias seguirán

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Nayarit (sur) y Jalisco (oeste y centro).

: Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Nayarit (sur) y Jalisco (oeste y centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y sureste), Michoacán (norte), Guerrero (noroeste), Hidalgo (sur), Oaxaca (norte), Chiapas (este y sureste), Tabasco (sureste), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y sureste), Michoacán (norte), Guerrero (noroeste), Hidalgo (sur), Oaxaca (norte), Chiapas (este y sureste), Tabasco (sureste), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (este y sureste), Nuevo León (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (centro y norte) y Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

: Sonora (este y sureste), Nuevo León (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Guanajuato (centro y norte) y Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila.

Para el domingo 14 de junio también se pronostican lluvias

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chihuahua (oeste y suroeste), Tamaulipas (suroeste), Puebla (norte y este) y Veracruz (norte y centro).

: Chihuahua (oeste y suroeste), Tamaulipas (suroeste), Puebla (norte y este) y Veracruz (norte y centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (este y sureste), Durango (noroeste, oeste y suroeste), Sinaloa (noreste, sur y sureste), San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (centro y norte), Jalisco (norte y noreste), Nayarit (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (norte) y Chiapas (noreste).

: Sonora (este y sureste), Durango (noroeste, oeste y suroeste), Sinaloa (noreste, sur y sureste), San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (centro y norte), Jalisco (norte y noreste), Nayarit (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (norte) y Chiapas (noreste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), Querétaro (oeste y centro), Colima, Michoacán (centro y este), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca (norte).

: Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), Querétaro (oeste y centro), Colima, Michoacán (centro y este), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur.

¿Cuándo podrían verse los efectos de El Niño en México?

Zavala Hidalgo destacó que, por ahora, el impacto de El Niño es menor, pero se estima que se desarrolle y sea muy fuerte a finales de este año y durante los primeros meses del próximo

“Es probable que su efecto se muestre más en las precipitaciones, temperaturas y calidad del aire, especialmente en la primavera de 2027”, dijo.

¿Cómo podría afectar El Niño a México?

La llegada de un súper El Niño podría afectar el clima de México, así como provocar una temporada intensa de huracanes en el Pacífico mexicano, señaló en mayo Christian Domínguez Sarmiento, especialista del ICAyCC de la UNAM.

“Puede favorecer la ocurrencia de sistemas más intensos en el Pacífico, incluyendo huracanes de categorías mayores como 4 o 5, aunque no todos impacten en territorio mexicano”, dijo.

El investigador agregó que el peligro de los ciclones tropicales no se limita a la fuerza de sus vientos. De hecho, sus efectos más destructivos suelen estar asociados al agua.

Resaltó que las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, desbordamientos de ríos y afectaciones incluso en zonas alejadas del punto de impacto.

En regiones montañosas, además, existe el riesgo de deslaves.

Otro fenómeno particularmente peligroso es la marea de tormenta, una elevación anormal del nivel del mar acompañada de oleaje que puede penetrar tierra adentro con gran capacidad destructiva.

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