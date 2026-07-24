📋 LTCAT: segurança para sua empresa e seus colaboradores!

O LTCAT é muito mais do que uma obrigação legal. É um documento essencial para comprovar a exposição dos trabalhadores a agentes nocivos, dar suporte ao PPP, manter sua empresa em conformidade com a legislação previdenciária e reduzir riscos de passivos trabalhistas e previdenciários.

Na Medenge, elaboramos o LTCAT com responsabilidade, precisão e total conformidade com as normas vigentes.

✅ Proteja sua empresa.

✅ Garanta a segurança dos colaboradores.

✅ Evite problemas futuros.

📞 Entre em contato: (44) 99701-6529

📍 Campina da Lagoa • Juranda • Roncador • Ubiratã

Medenge – Clínica Médica e Segurança do Trabalho

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