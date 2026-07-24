HOMEM TENTA INVADIR CASA DA EX-COMPANHEIRA, RESISTE À PM E ACABA PRESO EM CAMPIN

HOMEM TENTA INVADIR CASA DA EX-COMPANHEIRA, RESISTE À PM E ACABA PRESO EM CAMPINA DA LAGOA

Um homem de 28 anos foi preso após ameaçar a ex-companheira, de 49 anos, tentar invadir a residência dela e resistir à abordagem da Polícia Militar, no Centro de Campina da Lagoa.

A PM foi acionada por vizinhos, que relataram que o suspeito tentava arrombar a porta da casa para agredir a mulher. Quando os policiais chegaram ao local, ouviram gritos e ameaças. A vítima havia se trancado dentro da residência para se proteger.

Diante da situação, os policiais entraram no quintal do imóvel e deram voz de abordagem ao homem. Conforme o boletim de ocorrência, ele estava bastante alterado, supostamente após consumir bebida alcoólica e medicamentos, em razão do fim do relacionamento.

Ainda segundo a polícia, o suspeito desobedeceu às ordens da equipe, desacatou os policiais e chegou a desferir chutes contra os militares. Foi necessário o uso de técnicas de contenção para imobilizá-lo.

Após ser contido, o homem foi preso e encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como ameaça contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, além de resistência à ação policial.

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