Projeto de Lei 3312/26 propõe punição rigorosa contra fraude por desconto indevido em folha de pagamento no Brasil

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Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, uma nova proposta legislativa em tramitação pretende tipificar como crime a realização de descontos não autorizados em salários, pensões e benefícios assistenciais. O objetivo central é garantir a segurança financeira das vítimas.
O texto, que está sob análise dos parlamentares, visa alterar o Código Penal, a Lei de Combate ao Crime Organizado e a Lei de Lavagem de Dinheiro. A medida busca criar um mecanismo de proteção mais eficaz contra fraudes que afetam diretamente o sustento das famílias brasileiras.
Abaixo, detalhamos como o projeto pretende punir os responsáveis por essas práticas e quais são os próximos passos para que a proposta se torne lei no país.
Pelo texto do projeto, quem obtiver vantagem ilícita por meio da inserção, autorização ou cobrança de descontos não autorizados em salário ou benefício enfrentará penas severas. A punição prevista é de reclusão de quatro a oito anos, além do pagamento de multa.
A lei prevê um agravante importante para casos mais sofisticados. A pena poderá ser aumentada de um terço ao dobro caso o crime seja cometido com o uso de pessoas jurídicas, sindicatos, associações ou plataformas digitais, com o objetivo de conferir uma falsa aparência de legalidade à cobrança.
O autor do projeto, Deputados Fred Linhares (Republicanos-DF), destaca que os descontos indevidos são particularmente perigosos por serem, em geral, de baixo valor unitário e automatizados. Essa característica dificulta que a vítima perceba a irregularidade de imediato.
Segundo o parlamentar, a prática vai além de uma fraude patrimonial comum. Ao atacar o salário, a aposentadoria ou a pensão, o criminoso lesa a dignidade da vítima e compromete diretamente a sua capacidade de arcar com despesas básicas de sobrevivência.
O projeto segue agora para uma fase de análise técnica. O texto será avaliado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, garantindo a devida análise jurídica e social.
Após passar por essas instâncias, o projeto deverá ser votado pelo Plenário da Câmara. Para que a proposta entre em vigor, ela ainda precisará ser aprovada pelo Senado Federal, cumprindo o rito legislativo necessário para transformar o texto em lei federal.
1. O que o Projeto de Lei 3312/26 pretende fazer?
O projeto visa tipificar como crime a fraude mediante desconto indevido em folhas de pagamento, benefícios previdenciários, assistenciais e pensões.
2. Qual a pena prevista para quem comete esse crime?
A proposta estipula pena de reclusão de quatro a oito anos, além da aplicação de multa para os infratores.
3. Existe agravante para o crime?
Sim, a pena pode ser aumentada de um terço ao dobro se o crime utilizar pessoas jurídicas ou plataformas digitais para simular legalidade na cobrança.
4. Por que o autor do projeto considera esse crime grave?O Deputados Fred Linhares argumenta que, por serem descontos automatizados e de baixo valor, a vítima demora a perceber a lesão que afeta sua dignidade e renda básica.
5. Qual é o caminho para o projeto virar lei?
O texto precisa ser aprovado pelas comissões competentes na Câmara, passar pelo Plenário e, posteriormente, ser aprovado pelo Senado Federal.