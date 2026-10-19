Projeto de Lei 3312/26 propõe punição rigorosa contra fraude por desconto indevido em folha de pagamento no Brasil

O Projeto de Lei 3312/26 busca endurecer as punições para quem comete a prática de realizar descontos indevidos em folhas de pagamento e benefícios previdenciários.

Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, uma nova proposta legislativa em tramitação pretende tipificar como crime a realização de descontos não autorizados em salários, pensões e benefícios assistenciais. O objetivo central é garantir a segurança financeira das vítimas.

O texto, que está sob análise dos parlamentares, visa alterar o Código Penal, a Lei de Combate ao Crime Organizado e a Lei de Lavagem de Dinheiro. A medida busca criar um mecanismo de proteção mais eficaz contra fraudes que afetam diretamente o sustento das famílias brasileiras.

Abaixo, detalhamos como o projeto pretende punir os responsáveis por essas práticas e quais são os próximos passos para que a proposta se torne lei no país.

Penalidades previstas para a fraude

Pelo texto do projeto, quem obtiver vantagem ilícita por meio da inserção, autorização ou cobrança de descontos não autorizados em salário ou benefício enfrentará penas severas. A punição prevista é de reclusão de quatro a oito anos, além do pagamento de multa.

A lei prevê um agravante importante para casos mais sofisticados. A pena poderá ser aumentada de um terço ao dobro caso o crime seja cometido com o uso de pessoas jurídicas, sindicatos, associações ou plataformas digitais, com o objetivo de conferir uma falsa aparência de legalidade à cobrança.

Justificativa do autor e impacto nas vítimas

O autor do projeto, Deputados Fred Linhares (Republicanos-DF), destaca que os descontos indevidos são particularmente perigosos por serem, em geral, de baixo valor unitário e automatizados. Essa característica dificulta que a vítima perceba a irregularidade de imediato.

Segundo o parlamentar, a prática vai além de uma fraude patrimonial comum. Ao atacar o salário, a aposentadoria ou a pensão, o criminoso lesa a dignidade da vítima e compromete diretamente a sua capacidade de arcar com despesas básicas de sobrevivência.

Tramitação na Câmara dos Deputados

O projeto segue agora para uma fase de análise técnica. O texto será avaliado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, garantindo a devida análise jurídica e social.

Após passar por essas instâncias, o projeto deverá ser votado pelo Plenário da Câmara. Para que a proposta entre em vigor, ela ainda precisará ser aprovada pelo Senado Federal, cumprindo o rito legislativo necessário para transformar o texto em lei federal.

FAQ

1. O que o Projeto de Lei 3312/26 pretende fazer?

O projeto visa tipificar como crime a fraude mediante desconto indevido em folhas de pagamento, benefícios previdenciários, assistenciais e pensões.

2. Qual a pena prevista para quem comete esse crime?

A proposta estipula pena de reclusão de quatro a oito anos, além da aplicação de multa para os infratores.

3. Existe agravante para o crime?

Sim, a pena pode ser aumentada de um terço ao dobro se o crime utilizar pessoas jurídicas ou plataformas digitais para simular legalidade na cobrança.

4. Por que o autor do projeto considera esse crime grave?O Deputados Fred Linhares argumenta que, por serem descontos automatizados e de baixo valor, a vítima demora a perceber a lesão que afeta sua dignidade e renda básica.

5. Qual é o caminho para o projeto virar lei?

O texto precisa ser aprovado pelas comissões competentes na Câmara, passar pelo Plenário e, posteriormente, ser aprovado pelo Senado Federal.