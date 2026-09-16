Lula atribui endividamento de parte da sociedade a bets e jogos

No podcast Desce a Letra, presidente diz ter disposição de encerrar plataformas; governo já fez reuniões e STF suspendeu julgamento

Reportagem da Agência Estado publicada pelo CGN informa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em participação no podcast Desce a Letra em 16 de setembro de 2026, que o endividamento de parte da sociedade se deve às bets e aos jogos.

Segundo a mesma reportagem, Lula disse ter disposição pessoal de acabar com as plataformas, mas não detalhou proposta nem anunciou medida concreta; o governo discute o tema e já realizou reuniões internas e encontro com representantes da sociedade.

O que falou o presidente

De acordo com a Agência Estado, Lula vinculou o aumento do endividamento em parcela da população ao uso de plataformas de apostas e jogos. Ele afirmou ter uma disposição pessoal de encerrar essas plataformas, mas destacou a necessidade de considerar a opinião da população e não apresentou detalhes de um plano ou medida jurídica específica.

Atuação do governo

A reportagem informa que o governo realizou três reuniões internas sobre o tema e também promoveu um encontro com representantes da sociedade para debater possíveis medidas. Não houve, segundo CGN, anúncio de proposta legislativa ou ação executiva detalhada pelo Executivo.

Discussão no Supremo Tribunal Federal

O caso também tramita no Supremo Tribunal Federal. Em 6 de agosto de 2026, um pedido de vista do ministro Flávio Dino suspendeu o julgamento sobre a validade da proibição à exploração de jogos de azar prevista na Lei das Contravenções Penais, segundo a Agência Estado.

Os ministros decidiram aguardar a devolução do processo para concluir a análise em conjunto com duas ações que questionam a chamada Lei das Bets. Em julho de 2026, o presidente do STF, Edson Fachin, recebeu o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tratar do combate às plataformas ilegais, do aperfeiçoamento das regras e dos processos em análise na Corte.