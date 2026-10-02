Lula diz que decidiu acabar com as bets ‘doa a quem doer’ e cita reação da Globo

Em entrevista ao Flow Podcast, Lula diz que decidiu pelo fim das bets ‘doa a quem doer’ após relatos de endividamento e cita reação da Globo.

Segundo a Agência Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista ao Flow Podcast: “Eu tomei minha decisão: eu vou acabar com as bets, doa a quem doer”. A declaração ocorreu após relatos, citados por Lula, de pessoas com endividamento relacionado às apostas.

O presidente disse também que mudou de posição depois de ouvir esses relatos e discutir o tema com integrantes do governo, e afirmou que a tentativa de regular o setor não foi suficiente. Em trechos da entrevista, Lula declarou: “Não conseguiram controlar. Não conseguiram regular. Cada vez que você regula, aparece mais uma. Tem que acabar mesmo”.

O que Lula disse

Lula afirmou que tomou a decisão de extinguir as casas de aposta online, repetindo a expressão que usou na entrevista: “doa a quem doer”. Ele mencionou, ainda, que havia pessoas na reunião contrárias à medida por motivos políticos.

Motivos e justificativa

segundo CGN, o presidente relatou ter sido sensibilizado por casos de endividamento e perdas financeiras atribuídas às apostas. Lula reconheceu que não tomou a decisão antes porque não conhecia a dimensão dos impactos negativos: “Por que eu não fiz antes? Porque eu não sabia”.

Resistência e efeitos econômicos

O presidente admitiu que a medida enfrentará resistência. Ele citou preocupações de clubes de futebol, parlamentares e empresas que recebem recursos publicitários do setor. Ao abordar o peso da propaganda, Lula afirmou que a TV Globo “vai ficar chateada” com o fim das propagandas das casas de apostas e disse que “vai ser uma guerra” contra tentativas de manutenção do setor.