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Pedido de Trump para renomear ‘AI’ provoca alta ‘sem precedentes’ em registros de domínios .si na Eslovênia

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Registro nacional disse que 44.000 endereços .si foram registrados em setembro — ante menos de 2.000 em agosto —, aumento superior a 2.100%

Conforme informou a register.si, 44.000 endereços .si foram registrados em setembro, ante menos de 2.000 em agosto — um crescimento de mais de 2.100%. A porta-voz Klara Herman afirmou que a escala de atividade em meados/final de setembro foi “sem precedentes” em relação aos 12 meses anteriores, mas disse ser “cautelosa” ao atribuir todo o aumento apenas aos comentários de Trump. Em 30 de setembro, segundo a register.si, foram registrados 11.000 novos domínios.

O que disse Trump e medidas subsequentes

Trump defendeu a mudança durante discurso na Assembleia Geral da ONU em 11 de setembro, afirmando que “o uso da palavra artificial faz com que pareça falso. Não é falso, é realmente incrível. Mas temos que ter cuidado… bem-vindos ao novo mundo da superinteligência”. Posteriormente, ele assinou uma ordem executiva instruindo departamentos e agências do governo dos EUA a começar a usar os termos “SI” e “Super Intelligence” e a não mais reconhecer o uso do termo “AI” em correspondência oficial, sites e relatórios, segundo BBC.

Images da assinatura na ordem executiva foram alvo de críticas online quando se descobriu que "United States" havia sido escrito incorretamente abaixo da assinatura, conforme noticiou a BBC.

Por que houve aumento nas compras de domínios

Uma explicação possível, apontada pela matéria, é a prática de registrar domínios de maneira especulativa como investimento, na expectativa de que se valorizem e possam ser vendidos no futuro. A reportagem citou o exemplo da compra do domínio men.com por Rick Schwartz em 1997, que foi vendida anos depois por valor muito superior ao preço de aquisição.

A própria BBC corrigiu a versão original da matéria para eliminar referência a “cyber-squatting” e deixar claro que o registro especulativo de domínios pode ser uma atividade legítima de investimento.

Resumo e atribuições

Os dados e declarações sobre os números de registros e as observações de Klara Herman foram divulgados pela register.si e repercutidos pela BBC. As informações sobre o discurso na ONU, a ordem executiva e a repercussão online constam da reportagem da BBC assinada por Laura Cress, publicada em 1º de outubro de 2026.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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