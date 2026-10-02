Velório de Lito Sousa terá cerimônia aberta ao público em Santana, São Paulo

Cerimônia será no Museu Aeroespacial Paulista nesta sexta (2), das 9h às 12h; influenciador de 59 anos morreu na quinta após diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob

O velório do influenciador Lito Sousa será realizado nesta sexta-feira, 2, no Parque de Material Aeronáutico, no Museu Aeroespacial Paulista, na avenida Braz Leme, 2594, em Santana, zona norte de São Paulo. A cerimônia será aberta ao público das 9h às 12h, com um espaço reservado para parentes e amigos, segundo a Agência Estadão, em publicação no site CGN.

Lito Sousa morreu na quinta-feira, 1º. Ele tinha 59 anos e era criador do canal Aviões e Músicas, que reúne 3,6 milhões de seguidores no YouTube. A família informou que deixa a mulher, Mila, e um filho de sete anos, segundo CGN.

Local e horários

O velório será no Parque de Material Aeronáutico, dentro do Museu Aeroespacial Paulista, em Santana. O acesso do público geral está marcado das 9h às 12h; haverá área Específico para parentes e amigos, segundo CGN.

Carreira e atividades

No total, Lito trabalhou 36 anos na aviação, atuando em companhias como Varig, Transbrasil e United Airlines, e dedicou 27 anos à área técnica como mecânico de aeronaves. segundo CGNl, de 2015 a 2021 ele conciliou a carreira na aviação com o canal; em 2021 decidiu se dedicar apenas ao audiovisual ao perceber o crescimento do público.

Além do canal, Lito criou empresas reunidas no Lito Group: cursos de formação profissional (mecânicos, pilotos, comissário de bordo e pós-graduação), produção audiovisual, palestras, cursos corporativos e inspeção de peças. Em entrevista ao Estadão, ele disse que “o jogo só acaba quando termina” e afirmou: “Sou o mecânico de manutenção de aeronaves mais conhecido do Brasil”.

Doença e última fase

segundo CGN, Lito havia sido diagnosticado com câncer de próstata meses antes, submetido a prostatectomia, e em seguida apresentou sintomas neurológicos. Após exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob, condição rara, fatal e sem cura.

A reportagem informa que se passaram menos de dois meses entre o diagnóstico e a morte; Lito buscou tratamentos experimentais durante esse período, conforme relatado pela família e por entrevistas anteriores.