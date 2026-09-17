Viagem de Lula aos Estados Unidos coloca em pauta possível encontro com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, durante a 81ª Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem viagem marcada para Nova York, nos Estados Unidos, onde participará da 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O compromisso internacional, que ocorre na próxima semana, levanta expectativas sobre uma agenda movimentada para a comitiva brasileira.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, existe a possibilidade de um encontro entre o presidente Lula e o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. O gestor municipal, que assumiu o cargo no início deste ano, é conhecido por sua trajetória como o primeiro prefeito muçulmano da cidade e por suas pautas progressistas.

O Palácio Itamaraty confirmou que há um pedido de reunião bilateral por parte do prefeito novaiorquino. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores ressaltou que, até o momento, a agenda de encontros do presidente brasileiro com autoridades locais ainda não está oficialmente confirmada.

Perfil do prefeito e pautas de interesse

Zohran Mamdani, descendente de imigrantes, posiciona-se politicamente como socialista. Sua gestão em Nova York é marcada pelo foco em temas de grande impacto social, como a defesa da causa palestina, a ampliação da oferta de moradia acessível e o congelamento de aluguéis.

Além da habitação, o prefeito defende a gratuidade do transporte Públicos e a implementação de Políticos voltadas para a redução do custo de vida. Essas pautas ganham destaque em uma das cidades mais caras do mundo, tornando o potencial diálogo com Lula um ponto de interesse diplomático.

Agenda oficial e foco no multilateralismo

A comitiva brasileira desembarca em Nova York no próximo domingo (20). A segunda-feira (21) será dedicada a encontros bilaterais com chefes de Estado e autoridades, enquanto na terça-feira (22), Lula se reúne com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

O ponto alto da visita será o pronunciamento de abertura da Assembleia Geral, tradicionalmente realizado pelo Brasil. O embaixador Carlos Márcio Bicalho Cozendey afirmou que o discurso focará na defesa do multilateralismo, na promoção da paz, no combate à fome e na reforma das instituições globais.

Comitiva brasileira e Aliança Global contra a Fome

O governo brasileiro estará representado por uma equipe ministerial composta pelo chanceler Mauro Vieira e pelos ministros Esther Dweck, Eloy Terena e Rachel Barros de Oliveira. O grupo reforça o compromisso do Brasil com pautas sociais e de direitos humanos.

Paralelamente, o chanceler Mauro Vieira deverá presidir uma reunião da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa, lançada pelo Brasil durante a presidência do G20 em 2024, já articula mais de 215 membros em um esforço conjunto para combater a miséria em escala mundial.

FAQ: Perguntas e Respostas

1. O encontro entre Lula e o prefeito de Nova York está confirmado?

Não. Segundo o Itamaraty, houve um pedido formal por parte do prefeito Zohran Mamdani, mas a reunião ainda não foi confirmada oficialmente pela agenda brasileira.

3. Existe expectativa de reunião entre Lula e Donald Trump?

O Itamaraty não informou sobre qualquer expectativa de encontro. Não há confirmação de nenhuma das partes para uma reunião bilateral entre os dois líderes.

4. Quais ministros acompanham o presidente na viagem?

A comitiva inclui Mauro Vieira (Relações Exteriores), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Eloy Terena (Povos Indígenas) e Rachel Barros de Oliveira (Igualdade Racial).

5. O que é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza?

É uma iniciativa lançada pelo Brasil durante sua presidência no G20, em 2024, que reúne mais de 215 membros para combater a fome e a miséria através de cooperação internacional.