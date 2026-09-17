Projeto MP em Movimento visita Casa Lar e conhece demandas de acolhimento de crianças no município de Realeza

A agenda do MP em Movimento na tarde desta terça-feira, 15 de setembro, foi realizada no município de Realeza, no Sudoeste do estado. O procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, visitou a Casa Lar São José, entidade mantida pela Prefeitura de Realeza, que tem capacidade para o acolhimento de até dez crianças.

O procurador-geral de Justiça e outros integrantes da Administração Superior estão na região para o cumprimento de diversas agendas que integram a edição de Francisco Beltrão do projeto MP em Movimento, iniciativa que transfere a sede da Procuradoria-Geral de Justiça para diferentes regiões do estado para conhecer demandas locais e dialogar diretamente com integrantes da instituição e representantes da sociedade.

Realeza – Durante a visita à entidade, a gestora da Casa Lar, Zaneti de Carli Marcante, e a coordenadora, Carmem Daiane Basso, apresentaram à Francisco Zanicotti informações sobre o funcionamento da unidade e a história das crianças acolhidas. Também falaram sobre o trabalho desenvolvido para aproximar a Casa Lar da sociedade civil, com a busca de parcerias que possibilitem a realização de atividades extras para as crianças.

Resultados – A partir da visita, o Procurador-Geral de Justiça se comprometeu a auxiliar na discussão da lei municipal que dispõe sobre a regularização do acolhimento institucional no município. Também foi sugerida a adoção do apadrinhamento afetivo, modalidade que será avaliada pela unidade. Outro tema abordado foi o crescimento do número de pessoas em situação de rua em Realeza. A questão foi encaminhada à coordenação do Comitê de Políticas Institucionais sobre Drogas do MPPR, para apoio aos Promotores de Justiça que atuam no município.

Visita ao Fórum – Após a reunião, Francisco Zanicotti visitou a Promotoria de Justiça em Realeza, acompanhado dos promotores de Justiça Anne Cristiny Strapasson e Pedro Ernesto Pezzi. A diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia, também acompanhou as visitas.