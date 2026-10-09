Roubo em joalheria de Paiçandu é desvendado após suspeito oferecer relógio furtado a vítima

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Dois homens foram presos na tarde de quinta-feira (9 de outubro de 2026) em Maringá, no Norte do Paraná, após a Guarda Municipal localizar joias e relógios furtados, informou a corporação.
Segundo a Guarda Municipal (GM), o caso foi esclarecido porque um dos Suspeito roubou a bolsa de uma mulher em um supermercado e, para tentar impedir que ela o denunciasse, ofereceu um dos relógios furtados.
De acordo com a GM, o homem tentou pegar a bolsa do guarda-volumes do estabelecimento e foi flagrado pela proprietária. Durante a discussão entre os dois, ele ofereceu o relógio para mantê-la em silêncio e fugiu.
A mulher não aceitou o suborno e acionou as autoridades. Os Guarda localizaram e prenderam o suspeito em flagrante ainda nas proximidades do supermercado. Com ele foram encontradas joias, uma bolsa e outros relógios.
Após apreender os objetos, a GM apurou que eles haviam sido furtados de uma joalheria em Paiçandu, a cerca de 13 quilômetros de Maringá.
O suspeito preso confessou o furto e afirmou ter agido com um comparsa. O segundo homem foi localizado em uma praça vendendo drogas e também foi preso em flagrante, conforme informou a Guarda Municipal. Os nomes dos detidos não foram divulgados oficialmente.