A nova sinalização luminosa V16 chega para aumentar a segurança viária na Espanha e modernizar o protocolo de emergência em estradas

Uma mudança importante nas leis de trânsito da Espanha, que entrou em vigor em janeiro de 2026, substituiu o uso do tradicional triângulo de sinalização pela luz de emergência V16. A medida foi adotada para garantir maior proteção aos condutores em casos de panes, acidentes ou paradas forçadas nas vias.

O dispositivo, conhecido comercialmente como Help Flash, funciona como um sinal luminoso de alta visibilidade.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, essa alteração responde diretamente à preocupação com a segurança dos motoristas, que antes precisavam caminhar pela pista para posicionar o triângulo, ficando expostos ao fluxo de tráfego, especialmente durante a noite ou em condições de baixa visibilidade.

Como funciona a tecnologia V16 e sua eficácia

A luz de emergência V16 é um equipamento compacto, fixado no teto do carro por meio de uma base magnética. O acionamento é feito pelo próprio condutor através da janela do veículo, dispensando qualquer deslocamento externo. O aparelho possui alcance de 360 graus e pode ser visto a uma distância superior a mais de 1 quilômetro.

Além da sinalização visual, algumas versões do dispositivo contam com tecnologia de geolocalização, permitindo que a posição do veículo parado seja transmitida automaticamente para os sistemas de trânsito. O equipamento é resistente à água e impactos, operando com pilhas e oferecendo uma autonomia aproximada de três horas.

Regras para estrangeiros e Brasileiro na Espanha

Muitos motoristas Brasileiro que planejam viajar para o exterior questionam se a obrigatoriedade da luz V16 se aplica a eles. Segundo a Convenção de Viena sobre Tráfego Rodoviário, veículos registrados em outros países podem seguir as normas de sinalização do local onde estão matriculados.

Portanto, a obrigatoriedade não se estende automaticamente aos estrangeiros em circulação temporária. Contudo, para quem pretende alugar um carro ou dirigir por longos períodos no país, a recomendação é verificar as exigências locais e se o veículo alugado já possui o equipamento de segurança necessário.

O cenário atual no Brasil e o uso do triângulo

Para quem dirige no Brasil, as regras permanecem inalteradas. O triângulo de sinalização continua sendo o item obrigatório exigido pela legislação vigente. Embora luzes de emergência possam ser utilizadas como um acessório complementar, elas não substituem o triângulo regulamentar.

Até o momento, não existe qualquer previsão ou obrigatoriedade para a implementação da tecnologia V16 em território brasileiro. A mudança adotada pelos espanhóis, portanto, é restrita ao contexto daquele país e não altera as normas de conduta dos motoristas Brasileiro em solo nacional.

Perguntas frequentes sobre a luz de emergência

1. A luz V16 já é obrigatória no Brasil? Não, o triângulo de sinalização continua sendo o item de uso obrigatório segundo a legislação Brasileiro.

2. O brasileiro precisa comprar a V16 para viajar à Espanha? Não, veículos estrangeiros em circulação temporária podem seguir as normas do seu país de origem conforme a Convenção de Viena.

3. Qual a principal vantagem da luz V16 sobre o triângulo? A segurança, pois o motorista não precisa sair do carro para sinalizar, evitando o risco de atropelamentos em rodovias.

4. A luz de emergência possui geolocalização? Sim, algumas versões do equipamento transmitem a localização do veículo parado automaticamente para os sistemas de controle de tráfego.

5. O que fazer ao alugar um carro na Espanha? É recomendável verificar se o veículo de locação já vem equipado com a luz V16, seguindo as normas locais vigentes para maior segurança.