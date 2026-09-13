Morango cravejado: a receita viral que une brigadeiro, chocolate branco e caramelo
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Receita que viralizou nas redes sociais combina morango fresco com brigadeiro, chocolate branco e casquinha crocante de caramelo, segundo o G1
O “morango cravejado” virou tendência nas redes sociais ao reunir morango fresco, brigadeiro, chocolate branco e uma cobertura crocante de caramelo. Segundo o G1, o preparo foi ensinado pelas confeiteiras July e Dafly Schneider, de Curitiba.
Abaixo, a lista de ingredientes e o passo a passo conforme a receita publicada pelo G1.
Ingredientes
Para o brigadeiro
50 g de creme de leite fresco
50 g de leite integral
15 g de glucose de milho
400 g de leite condensado
Para a calda de caramelo
240 g de açúcar
60 ml de água
8 g de vinagre
75 g de glucose de milho
5 g de corante vermelho
Modo de preparo
Em uma panela, junte o creme de leite fresco, o leite integral, a glucose de milho e o leite condensado.
Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro firme. Reserve e deixe esfriar.
Em outra panela, coloque a glucose de milho, o vinagre, o açúcar, a água e o corante vermelho. Misture levemente apenas no início para incorporar os ingredientes.
Deixe a calda ferver sem mexer por cerca de 8 a 10 minutos — o tempo pode variar conforme a potência do fogão. Para checar o ponto, faça o teste em um copo com água gelada: a calda deve endurecer e quebrar facilmente.
Envolva cada morango com o brigadeiro, moldando-o como uma coxinha; espete o fruto para facilitar o manuseio.
Quebre a calda de caramelo já endurecida e misture-a ao chocolate branco derretido.
Passe cada morango na cobertura de chocolate branco com caramelo e deixe secar por cerca de dois minutos.
Todas as informações acima foram publicadas pelo G1, que divulgou a receita das confeiteiras July e Dafly Schneider, de Curitiba.