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Morango cravejado: a receita viral que une brigadeiro, chocolate branco e caramelo

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Receita que viralizou nas redes sociais combina morango fresco com brigadeiro, chocolate branco e casquinha crocante de caramelo, segundo o G1

O “morango cravejado” virou tendência nas redes sociais ao reunir morango fresco, brigadeiro, chocolate branco e uma cobertura crocante de caramelo. Segundo o G1, o preparo foi ensinado pelas confeiteiras July e Dafly Schneider, de Curitiba.

Abaixo, a lista de ingredientes e o passo a passo conforme a receita publicada pelo G1.

Ingredientes

Para o brigadeiro

  • 50 g de creme de leite fresco
  • 50 g de leite integral
  • 15 g de glucose de milho
  • 400 g de leite condensado

Para a calda de caramelo

  • 240 g de açúcar
  • 60 ml de água
  • 8 g de vinagre
  • 75 g de glucose de milho
  • 5 g de corante vermelho

Modo de preparo

  1. Em uma panela, junte o creme de leite fresco, o leite integral, a glucose de milho e o leite condensado.
  2. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro firme. Reserve e deixe esfriar.
  3. Em outra panela, coloque a glucose de milho, o vinagre, o açúcar, a água e o corante vermelho. Misture levemente apenas no início para incorporar os ingredientes.
  4. Deixe a calda ferver sem mexer por cerca de 8 a 10 minutos — o tempo pode variar conforme a potência do fogão. Para checar o ponto, faça o teste em um copo com água gelada: a calda deve endurecer e quebrar facilmente.
  5. Envolva cada morango com o brigadeiro, moldando-o como uma coxinha; espete o fruto para facilitar o manuseio.
  6. Quebre a calda de caramelo já endurecida e misture-a ao chocolate branco derretido.
  7. Passe cada morango na cobertura de chocolate branco com caramelo e deixe secar por cerca de dois minutos.

Todas as informações acima foram publicadas pelo G1, que divulgou a receita das confeiteiras July e Dafly Schneider, de Curitiba.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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