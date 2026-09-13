Dados do Prevots compilados e divulgados ao g1 Apontar 524 registros entre jul/2018 e ago/2026; 43% ocorreram no Sul, onde Supercélula predominam

Os números, reunidos pelo projeto Prevots e divulgados ao g1, Apontar que 43% dos casos ocorreram nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

O país esteve sob alerta de tornado nesta semana: no Paraná houve dois episódios da categoria mais intensa em menos de 24 horas, com danos em cidades do Estados, segundo G1.

O levantamento e como os registros são confirmados

Os dados são do Prevots, projeto mantido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade de Oklahoma, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), segundo G1. O banco reúne relatos, checagens em notícias e redes sociais e imagens de satélite ambiental que permitem identificar rastros de dano na vegetação para confirmar ocorrências e estimar extensão e intensidade.

Onde e que tipos de TORNADO ocorrem

Dos 524 registros entre jul/2018 e ago/2026, 227 ocorreram em três estados: Rio Grande do Sul (93), Paraná (81) e Santa Catarina (53). O levantamento também Apontar que, embora a maior parte dos TORNADO no país seja de baixa intensidade, a realidade é diferente no Sul: mais da metade dos casos registrados na região foi gerado por supercélula, categoria com maior potencial destrutivo (51% dos casos no Sul).

Na amostra nacional, a classificação por tipo e intensidade é a seguinte, segundo o Prevots:

Intensos (supercélula): 142 casos

Intensidade média (linhas de instabilidade): 78 casos

Baixa intensidade (trombas d’água ou terrestres): 304 casos

Por que o Sul concentra mais casos

O pesquisador Ernani Nascimento, doutor em Meteorologia pela Universidade de Oklahoma (EUA) e pesquisador do INPE, explicou ao g1 que a combinação entre ar quente e úmido vindo da Amazônia — os chamados "rios voadores" — e ar frio e seco vindos da Argentina intensifica o cisalhamento (variação do vento com a altura). Esse cisalhamento favorece a formação de tempestades rotativas (Supercélula) capazes de gerar TORNADO mais fortes.

Cidades mais atingidas e previsibilidade

Entre os municípios com mais registros desde 2018, o levantamento cita:

Sarandi (RS): 9 registros

Guaíba (RS): 9 registros

Dourados (MS): 9 registros

Horizontina (RS): 8 registros

Xanxerê (SC): 8 registros

Ananindeua (PA): 8 registros

Corbélia (PR): 7 registros

Cerqueira César (SP): 7 registros

Salvador (BA): 7 registros

Guarapuava (PR): 6 registros

O levantamento observa que, na prática, a maioria dos TORNADO registrados no país é do tipo mais fraco, o que explica por que não há relatos de destruição em escala comparável a países com TORNADO mais frequentes e intensos. Ainda assim, houve eventos devastadores: "no ano passado, Rio Bonito do Iguaçu (PR) foi atingida por um tornado devastador de categoria F4 — a cidade foi devastada e seis pessoas morreram", informa a reportagem.

Quanto à previsão, a reportagem Apontar que é possível identificar a probabilidade de tempestades capazes de gerar TORNADO com até 24 horas de antecedência, mas que determinar o local e a hora exatos é mais difícil. Quando a tempestade já está em curso, radares meteorológicos — incluindo radares de dupla polarização — permitem detectar rotações que indicam risco tornádico e emitir alertas com precisão para períodos curtos (30 a 45 minutos). O texto também informa que, nesta semana, apenas a Climatempo previa tornado com mais de um dia de antecedência em suas análises.

Fonte: dados do Prevots e reportagem do g1.